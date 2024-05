Jedině spolu máme šanci vyhrát! Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně do Evropského parlamentu

reklama

„Abychom zvládli rostoucí bezpečnostní hrozby, nebezpečí spojená s nelegální migrací, společně zajistili energetickou a strategickou soběstačnost a prosperitu, musíme Evropskou unii rozumně měnit. Boj za lepší Evropu ale není bojem proti Bruselu a Evropské unii. Koalice SPOLU je jediné demokratické uskupení, které má reálnou šanci porazit v evropských volbách hnutí ANO a zabránit tak zhoubnému vlivu populistů a extremistů na budoucnost Evropy. Naše kandidátka nabízí to nejlepší, co má ČR v tuto chvíli k dispozici. Naši kandidáti jsou výrazné osobnosti prověřené lety usilovné práce ve prospěch naší země. Jedině SPOLU máme šanci vyhrát,” řekl Petr Fiala, předseda ODS a premiér.

„Kandidátku koalice SPOLU do eurovoleb vedou lídři s neoddiskutovatelnou zkušeností. Lídři, kteří práci v Evropském parlamentu dobře znají a voliči znají zase je. Svůj zájem udržovat prozápadní a prounijní směřování České republiky tak dlouhodobě dokazují. A tyto osobnosti pak skvěle doplňují v evropské politice tváře neokoukané, třeba mladší, zato s čerstvým zápalem a potřebnými kompetencemi. Jsem ráda, že za TOP 09 mohu uvést příklad ostříleného europoslance a uznávaného ekonoma Luďka Niedermayera, kterému kryje záda poslanec, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář. A takto bych mohla pokračovat dál... Protože taková kandidátka SPOLU je – rozmanitá a kompetentní,” uvedla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny.

„Lidovečtí kandidáti přináší do Evropského parlamentu racionální pohled na řešení problémů, které stojí před celou EU, ať jde o problematiku bezpečnosti, životního prostředí nebo i v zemědělství. Naše kandidátka úspěšně pokračuje ve vítězném projektu SPOLU. Kandidáti KDU-ČSL na společné kandidátce tří stran nás budou v EU dobře reprezentovat,” uvedl Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„SPOLU je na dostřel hnutí ANO. Naši konkurenti to moc dobře vědí a chci, abyste to věděli i vy. Abych použil hokejovou hantýrku, hrajeme v útočném pásmu, tlačíme, brankář soupeře leží na zádech. K vítězství stačí jen doklepnout puk do branky. Věřím, že dnes spustíme závěrečnou koncovku. Že puk do branky dotlačíme a hnutí ANO v závěrečné power-play ‚přejedeme‘. Máme to ve svých rukou, pojďme do toho,” uvedl Alexandr Vondra, europoslanec a superlídr kandidátky SPOLU.

„Jdeme do finále. V následujících třech týdnech se rozhodne. Jsme na dostřel hnutí ANO. Jedině koalice SPOLU má reálnou šanci vyhrát a porazit ty, kteří Evropu využívají pouze k naplnění osobních zájmů jednoho muže. Vydržme v našem tempu ještě tři týdny, nepolevujme a vyhrajeme,” uvedla Veronika Vrecionová, europoslankyně a dvojka na kandidátce SPOLU.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Naší ambicí musí být vrátit Unii do ekonomické první ligy a Česko mezi země, které si v ní vedou nejlépe. Podcenit náznaky problému s konkurenceschopností by byla drahá chyba. A kandidátka SPOLU chce konkurenceschopnost našich firem jednoznačně podpořit. Zejména prostřednictvím inovací a tržní soutěže. Budeme pokračovat v omezování překážek podnikání a usnadňování investic. Jsme pro usnadnění života malých a středních podniků a star-tupů, které jsou hybnou silou ekonomiky Unie. Jsme pro snižování regulace i závislosti na rizikových zemích v klíčových oblastech, jako jsou čipy, důležité suroviny nebo léky. A samozřejmě jsme pro ochranu spotřebitele. Co naopak nesmíme dopustit, je vystavit naše firmy neférové konkurenci ze třetích zemí,” přiblížil Luděk Niedermayer, europoslanec a trojka na kandidátce SPOLU.

„Bezpečnost našich občanů je pro nás na prvním místě. Nebudeme podporovat žádné kompromisy, které by ji oslabily. Připravili jsme jasný program pro řešení nelegální migrace. Pašeráci a okolní diktátoři nám nebudou diktovat, kdo má přijít do EU a kdo ne,“ řekl Tomáš Zdechovský, europoslanec a číslo 4 na kandidátce SPOLU.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koalice zároveň představila nové vizuály kampaně. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června. Koalice SPOLU kandiduje pod číslem 17. Hlavním heslem kampaně je BEZPEČNÁ EVROPA – SILNĚJŠÍ ČESKO. Více se o našich kandidátech i programu dozvíte na webu ZDE.

Psali jsme: SPOLU a PirSTAN: Korespondenční volba je spravedlivá, férová, jednoduchá a nezpochybnitelná Čísla SPOLU nižší než každý zvlášť? Synergie nefunguje, varoval Kalousek SPOLU: Legislativa upravuje ochranu cenné půdy a reguluje například i výstavbu velkých logistických parků Premiér Fiala: Naší ambicí je porazit ve volbách populisty a extremisty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE