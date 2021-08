Jelínek (SPD): Poučení z fiaska v Afghánistánu?

Naše země by neměla dělat užitečné idioty Američanům a čeští vojáci by měli chránit české hranice, a ne umírat v nesmyslných válkách Ameriky.

To, co se teď stalo v Afghánistánu, se dříve či později muselo stát. Byla jen otázka času, kdy Tálibán v rámci národně-osvobozeneckého boje vyžene ze své země nechtěné americké a západní okupanty, podobně jako se to podařilo předchůdcům Tálibánu v případě sovětské okupace. Vývoz demokracie je nesmysl a ukazuje se, že je to jen zástěrka pro hájení amerických zájmů a snahy vytvořit americké impérium. Totální debakl USA ale ukazuje, že Spojené státy už nemají sílu, aby samy ovládaly svět, i když by chtěly.

Výsledkem americkým invazí a vměšování v Iráku, Libyi, Sýrii, v Afghánistánu, ale i na Ukrajině jsou rozvrácené země a statisíce a miliony mrtvých. Přitom Tálibán není hrozbou pro Evropu a Západ. Jde sice o islámské teroristy, ale současně o paštunské nacionalisty. Nepáchají terorismus mimo území Afghánistánu.

Statistiky jsou tristní. Válka v Afghánistánu, která začala v říjnu 2001, stála Spojené státy bilion dolarů (22 bilionů korun). Zapojily se do ní statisíce koaličních vojáků včetně 11 500 českých. Během mise padlo 3600 vojáků včetně 14 českých. V roce 2011 bylo v zemi 110 000 příslušníků americké armády. Od té doby postupně jejich počet klesal až do roku 2015, kdy jich v Afghánistánu zůstalo zhruba 7000. Agentura AP pak uváděla, že od roku 2001 do roku 2019 zahynulo přes 66 000 afghánských vojáků a policistů.

Watsonův Institut Brownovy univerzity uvádí, že do dubna 2021 zemřelo v důsledku války přes 71 tisíc afghánských a pákistánských civilistů. Zabito mělo být 51 191 vzbouřenců.

Propagátoři invazí do cizích zemí matou veřejnost, když tvrdí, že v misích v Afghánistánu či jinde bojujeme proti terorismu. Je to zcela jasně naopak. Okupacemi cizích zemí, násilnými převraty v cizích zemích jen vytváříme další ohniska nenávisti, a to nejen vůči Američanům, ale vůči všem, kdo jim pomáhají.

Víme, že USA před intervencí a při intervenci SSSR v Afghánistánu podporovaly islámské teroristy a byly (při nejmenším prostřednictvím pákistánské tajné služby) v kontaktu i s Usámou bin Ládinem. Talibán vznikl za podpory pákistánské tajné služby, která spolupracuje s CIA. USA podporují Saudskou Arábii, která též podporuje islámský terorismus a wahhábismus a saláfismus (pravověrný výklad islámu). Podobně USA podporovaly v Sýrii islamistickou opozici proti Asadovi, v Egyptě dokonce Muslimské bratrstvo, v Libyi pomohly nástupu islamistů.

Krokodýlí slzy těch, kteří nyní pláčou nad tím, jak Tálibán bude pošlapává lidská práva a bude zavádět islamismus a právo šáría, mě příliš nedojímají. Bude to podobný režim, jaký panuje u spojenců USA a Evropy v Saudské Arábii…

Ve vztahu k islámskému světu světu bychom se měli chovat ve stylu „žít a nechat žít“ – tedy my bychom se neměli plést do jejich věcí a současně musíme trvat na tom, aby oni se nepletli do našich. Zatím to bylo bohužel naopak – USA rozvrátily mnohé sekulární režimy, a do Evropy se současně valí invaze muslimských imigrantů (částečně i kvůli vměšování USA v muslimských zemích). Braňme naši vlast před imigrací, ale nevměšujme se do vnitřních záležitostí cizích států. Naše země by neměla dělat užitečné idioty Američanům a čeští vojáci by měli chránit české hranice, a ne umírat v nesmyslných válkách Ameriky.

Ing. Pavel Jelínek, PhD. SPD



