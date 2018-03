Jihomoravští Zelení si zvolili nové vedení. V čele mají Továrkovou a Korčáka

Na Krajské konferenci Strany zelených Jihomoravského kraje delegáti zvolili novou dvojici do čela krajské organizace.

Spolupředsedkyní se stala ředitelka Nadace Veronica Helena Továrková, spolupředsedou pak student, bloger a začínající podnikatel Alvin Korčák. Nahradili židenickou zastupitelku Janu Šťastnou a člena Předsednictva Strany zelených Jendu Perlu. Oba na své funkce rezignovali.

Helena Továrková i Alvin Korčák získali jednomyslnou podporu jihomoravských delegátů. „V kraji máme padesát zastupitelů a zastupitelek. Na radnicích, které vedeme, umíme naslouchat lidem. Tam, kde jsme v opozici, pečlivě hlídáme dobré a transparentní hospodaření. A vždy a všude hájíme zdravé životní prostředí důležité pro kvalitní život náš všech. Mým hlavním cílem v krajském vedení je tedy dovést jihomoravské zelené k dobrému výsledku v podzimních komunálních a senátních volbách, abychom v naší práci mohli pokračovat,” uvedla nová spolupředsedkyně Helena Továrková.

O tom, kam by měli jihomoravští Zelení pod jeho vedením směřovat, má jasno i Alvin Korčák. „Aktuálně je mým hlavním cílem dostávat mladé do politiky a probudit v nich zájem spoluutvářet jejich vlastní budoucnost. Příklad může být i kandidátka ve Vranovicích, kde žiji, kterou jako lídr povedu letos na podzim do komunálních voleb. Kromě mě na ní bude několik dalších kandidátek a kandidátů pod 25 let,” uvedl Alvin Korčák.

Ve funkci spolupředsedů vystřídali Helena Továrková a Alvin Korčák dvojici Jana Šťastná a Jenda Perla. „Oba dva jsme hodně vytížení, já se připravuji na komunální volby v Židenicích, Jenda Perla se stal členem celostátního předsednictva Zelených, takže už jsme neměli tolik času, abychom se mohli vedení krajské organizace plnohodnotně věnovat,” vysvětlila Jana Šťastná. Ona i Jenda Perla však zůstávají řadovými členy Rady krajské organizace Strany zelených Jihomoravského kraje a na směřování jihomoravských Zelených se tak budou dál podílet.

Rada krajské organizace Strany zelených Jihomoravského kraje je sedmičlenná. Kromě Heleny Továrkové, Alvina Korčáka, Jany Šťastné a Jendy Perly jsou její součástí také radní městské části Brno-střed David Oplatek, bývalý bosonožský starosta Anastazios Jiaxis a právník Jan Duda.

Psali jsme: Zelení: Hlasovací koalice populistů ANO, fašistů SPD a komunistů KSČM je vážné ohrožení demokracie Bednařík (Zelení): Železniční spojení Olomouc-Zlín. Kde se stala chyba? Zelení: Rozhodování o poloze nádraží nekončí. Přesouvá se na celostátní úroveň Jelínková (Zelení): Zavedení zálohovaného výživného v ohrožení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV