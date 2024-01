Jílková (KDU-ČSL): Firemní školky nadále zůstanou výhodným benefitem

reklama

„Je to jedna z nejasností, které vyvstaly s přijetím konsolidačního balíčku. Zde je stanoveno, že benefity mohou být započítávány do výše zhruba dvacet tisíc korun ročně na zaměstnance. To by v případě firemních školek znamenalo, že by řada rodičů musela na školky významně doplácet, protože jakýkoli benefit nad hranici dvacet tisíc je považován za příjem zaměstnance a příslušně zdaněn. Po debatě s experty na danou problematiku dojde k úpravám. Podniky a společnosti, které nabízejí svým zaměstnancům jako nepeněžní benefit firemní školku, tak budou mít oporu v zákoně a budou vědět, jaká jsou pravidla,“ s úlevou konstatuje poslankyně Marie Jílková.

V čem ony úpravy budou spočívat? „Do doby zákonného zpřesnění bude platit aktuální výklad, na kterém se shodla Finanční správa i Ministerstvo financí. V praxi bude vše fungovat následovně. Je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase ve výši 1500 korun měsíčně a zaměstnanec platí 500 korun, do ročního limitu benefitu se mu započítá 1000 korun. Platí-li zaměstnanec 1500 korun a více, do limitu se nezapočítá nic,“ popisuje Jílková.

Toto pravidlo bude v zakotveno i v zákoně a finanční správa se do té doby bude řídit závazným výkladem již nyní, od ledna 2024.

Mgr. Marie Jílková KDU-ČSL



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jílková (KDU-ČSL): Korespondenční volby. Hodiny a hodiny obstrukcí Jílková (KDU-ČSL): Manželství jako svazek muže a ženy. Zdržela jsem se hlasování Jílková (KDU-ČSL): Přemýšlet o smrti, když jsme na prahu nového roku Jílková (KDU-ČSL): Děti z rodin postižených exekucí budou moci mít hrazené obědy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE