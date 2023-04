Jiří Kobza: Až přijdou Číňani...

reklama

Odhlédneme li od všech krizí, válek a vůbec mizérií, které na obyčejné občany sesílají supervelmoci (obzvláště ta jedna) podívejme se na jeden zajímavý vývoj, který se odehrává stranou pozornosti. No, u našich médií to ani nepřekvapí, jednak ještě asi nemají noty, jak to komentovat a také sehnat skutečného odborníka, aby diskutoval s aktivistickými fanatiky, není jednoduché.

Ale k věci:

U nás na vsi se o pokrytcích a lezdoprdelkách všeho druhu říkalo „Až přijdou Číňani, tenhle si nechá zešikmit oči a narůst copánek“. Jsme dnes v situaci, že Čína je už za bukem.

Naše vláda a její zejména američtí (po Macronově „zradě“, jak říká Miroslava Němcová, už méně evropští) loutkovodiči to sice zuby nehty zatajují, ale to se komunisté taky snažili, a přesto před lidmi neutajili existenci Rádia Svobodná Evropa, natož aby zamezili jejímu poslechu a jeho nahrazením báječnými špinícími novinami velkými jak plachta

a prázdnými jak vyschlá řeka, jménem Rudé právo. Propaganda je sice věc všudypřítomná a dílčí částí občas úspěšná, avšak některé věci jsou tak evidentní, že je nevidí jen slepý.

Začali jsme u Číňanů, tak při nich zůstaňme. Dnešnímu stavu světa bychom bez nadsázky mohli začít říkat „Juanizace na vzestupu“.

Ne, nejde o Dona Juana, i když to byla postava veskrze sympatická.

Jde o čínskou měnu juan, které nás začíná obklopovat ze všech stran, jen to ještě úplně nevíme nebo se tomu vědomí bráníme. Třeba různými omezeními či sankcemi. U těch začněme a pojďme pak v logice věcí dál:

Těžko najdeme země neakceptující zahraniční politku USA a jejich snahu o zasahování do záležitostí suverénních států a dominanci v mezinárodních vztazích, proti kterým nejsou uplatněná nějaká embarga či sankce. Sankce tlačí sankcionované země k hledání alternativních zdrojů, trhů a odbytišť. Sankce ve většině zemí způsobují inflaci, která často souvisí s ekonomickou provázaností na US dolar. Země pod sankcemi tedy hledají alternativu k dolaru (zlatem krytý rubl, čínský juan). Čína vlastní 1,110 bilionu US dolarových dluhopisů. Jejich uvolnění na trh srazí jejich cenu na světových trzích na minimum a inflace dolaru se roztočí. Saudská Arábie (resp. její královská rodina) vlastní podle filmového dokumentaristy Michaela Moora cca 7% amerických aktiv. Země BRICS se očividně vydávají cestou dedolarizace dohodou o obchodování v národních měnách a přechodem na juan jako měny na naftové a plynové transakce. Rusko a Brazilie už smlouvy s ČLR uzavřely, víme, že další země (i kandidátské země

do BRICS) o tom reálně uvažují nebo i už jednají

Stačí tento malý exkurs do stávající finanční situace zemí, které určují tempo hry i druh míče, jímž se hraje. To už není těžkopádný medicinball, to je pingpongová „loptička“. V tomto sporu byli ostatně Číňané vždy světovými přeborníky. Míček létá lehce a rychle. Jde jen o to přesně se trefit. A to nám jde dosti ztuha. Domysleme svrchu uvedené teze do náležitých extrapolací:



Pokud ČLR uvolní dolarové dluhopisy, rozkymácí se světový finanční systém, a v tom případě ta juanizace vypadá jako příprava funkčního a stabilního systému, který dolar nahradí. Minimálně v té části světa, který bývá označován za „rozvojový“, jakkoli mnohé jeho součásti, zejména některé asijské země, začínají ekonomicky i technologicky předhánět tzv. Západ. Situace dosud nedozrála a tak ČLR využívá dolarové dluhopisy i jako platidlo a zisky z nich dává na investice v ČLR i ve světě. Je otázkou času a pokračování nesmyslně agresivní americké zahraniční politiky a jejich satrapů (např. v ČR), kdy ekonomická spolupráce zemí BRICS přejde plynule od ad hoc do systematické vojenské spolupráce. Nezapomínejme, že Rusko, ČLR a Indie jsou jaderné mocnosti! Rusko a Čína ji již ohlásily (17.4.2023). U nás doma západní korporace udržují žebrácké mzdy

v montovnách, čímž nutí i jejich domácí, českou, konkurenci k nastavení mezd na velmi nízké úrovni - na druhou stranu levné čínské zboží umožňuje lidem i s tím málem přežívat. Umí si někdo představit, co se bude dít, až se našim pirátům podaří úplně zničit vztahy s Čínou, a až čínské dovozy ustanou? Snad si nemyslí, že si pokladní z Lidlu či živořící důchodce přestane kupovat levné čínské cvičky a začnou si kupovat předražené originál Adidasky?

Závěr? Je jasné, že pokud naše vláda bude myslet víc na korporace, zahraniční akcionáře v ČEZ a prospěchy a výdělky všech namísto prospěchu ČR, bude se naše ekonomika propadat do dluhů hlouběji

a hlouběji.

Bude pak zajímavé sledovat, kdo z prchajících pachatelů (dnešním slovníkem ministrů či obecně politiků) si nechá první zešikmit oči, narůst copánek a podá si přihlášku do Komunistické strany Číny. V tomto směru máme v naší zemi věru bohaté zkušenosti. Nevím jen, k čemu by Číně tihle neschopní šibalové byli. Já bych je nepustil ani okopávat brambory.

Když to tedy vše shrneme, máme výhled, co náš svět čeká. Zahledím se teď do své křišťálové koule a nabídnu trochu strategických úvah

o nepříliš vzdálné budoucnosti:

ČLR (společně s Ruskem) drží obrovskou zásobu dolarových dluhopisů. Rozběhla se řada jednání na téma dedolarizace o obchodování v národních měnách, k čemuž vazby členských států BRICS a dohody o platbách v juanech (ČLR-Rusko-Brazílie, další země o přechodu na juan jednají) jednoznačně vedou. Můžeme předpokládat, že pokud se k juanové dohodě připojí země jako Indie, Írán, Saudská Arábie, Venezuela či Nigérie, budou je následovat i další země OPEC (státy vyvážející ropu), samozřejmě mimo USA. Nezapomínejme, že ČLR, Rusko a Indie jsou jaderné mocnosti a proto obvyklý způsob, jakým podobné situace řeší USA (tedy revoluce, občanská válka a rozvrácená země) nebude použitelný. Koupit si jejich vlády nejspíš nebude za co. Až se toto stane, pak bude situace nazrálá k tomu, aby se ČLR i Rusko zbavilo dolarových dluhopisů. Jejich jednorázovým uvedením na trh srazí jejich hodnotu k nule. Sice na nich výrazně ztratí, ale zato ovládnou značnou část světového trhu nejenom s ropou. To povede ke krizi v USA, kterou rotačky FEDu (americká varianta centrální emisní banky) nevyřeší. Vedlejším, ale velmi důležitým, produktem této operace bude zvýšení cen motorových paliv (i zemního plynu), a to zejména pro Evropany.

V USA to samozřejmě vědí, a proto se snaží zachránit své dolarové impérium tím, že své satelitní a poddanské státy pomocí svých dosazených satrapů maximálně dolarově zadluží, aby si dolar zachoval aspoň nějakou hodnotu (co že to dělá naše pětikoaliční vláda?). Řešením v tomto případě není válka, protože ty dluhopisy stále platí a světové burzy je přijmou, ať již se bude kolem Tchai-wanu střílet či nikoliv. Zde v ČR jsme a budeme ve vleku událostí, zejména se současnou vládou a radou ČNB, neschopnými něco pro ČR udělat.

To, co nevíme je, jak dlouho tento proces bude trvat, zda měsíce či pár let. Také nevíme, až to celé praskne a dolar ztratí jakoukoliv hodnotu (asi jako německá marka v roce 1930), co se bude dál dít

u nás, v Evropě (neplést s EU) a vůbec ve světě. Budeme snad kupovat americké zboží za juany?

Copak asi teď letí hlavou těm stoletým bankéřům na Manhattanu?Jejich obvyklá teze „Když na ulici teče krev, my nakupujeme akcie…“ asi za juany nebude fungovat. Vytváří si snad potajmu juanové rezervy?

No a když k tomu všemu připočteme všechny ostatní krize,

do kterých nás vláda dovedla a nebo teprve vede, vychází z toho opravdu nechutný koktejl a neradostné vyhlídky. Můžu jen dodat,

že ve srovnání s tím, co jsem popsal výše, je ukrajinská válka jen hospodskou šarvátkou…

A až tahle katarze odezní, co bude asi pak? Kdo se chopí moci v chaotickém světě, v Evropě, v naší zemi?

Přijde další Hitler nebo Pol Pot? Cesta k diktatuře vede přes anarchii k chaosu revoluce a občanské války až k tvrdé a kruté diktatuře. Je zde konec konců precedens islámského státu,

kde místní obyvatelé po 15 letech americké demokracie, plné vraždění, loupeží a vůbec chaosu vítali středověký systém Islámského státu, protože říkali, že přinesl aspoň nějaký pořádek a ukončil chaotické zabíjení. Převálcuje snad svět nový systém, založený na čínském způsobu socialismu, Maovy ekonomiky a juanu a zavede pořádek, kdy zkorumpovaní úředníci budou veřejně střílení po náměstích a který najde mnoho stoupenců?

