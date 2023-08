Jiří Kobza: Selektivní realita

Naše vládní i mediální tzv. elity trpí jednou společnou chorobou, která je patrně infekční a dostanete ji právě v tom okamžiku, kdy vstoupíte do řečených řad. Jde o mozkovou nemoc zvanou lidově účelová skleróza.

Zpravidla se projevuje tím, že dotyčný postižený na banální otázky typu, kde jste byl v pátek, s kým a i o čem jste jednal na sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kolika emigrantům jste za komunismu v jejich nepřítomnosti udělil drakonické tresty atd., odpoví chytrolínskou větou: „Už si nepamatuji, je to dávno“. Tím obvykle věc končí a umožní dění nové. Zeptejte se dnes Danuše Nerudové, která na každém kroku hlásá, že chce být eurokomisařkou, jak to bylo s podvodným prodejem doktorských titulů na Mendelově univerzitě v době, kdy tam byla rektorkou. Nejspíš odpoví: „Už je to dávno“. Případně duchaplně dodá: „Stojí před námi nové výzvy“.

Tím z účelové sklerózy vzniká vyšší stádium oné choroby, resp. jejích dopadů, a to selektivní realita. To už není pouhé zamlčování některých úseků skutečnosti. Tomu se v jazyce České televize říká nezávislé zpravodajství, ačkoli jde o velmi závislé účelové lhaní a cenzuru faktů. Selektivní realita je výslednicí velmi sofistikovaných a často dlouhodobě strategicky podsouvaných dezinformací a zamlčovaných faktů, které mají právě za cíl vytvořit onu novou, vybranou skutečnost a tou nahradit v mozcích občanů skutečnost, jak ji mnozí až dosud viděli sami se svým selským rozumem. Vše pro lepší svět a lepší lidi (tedy obzvláště nekteré).

Přičemž nejde pouze o to, v jakém duchu a z jakého úhlu (ideologického a politického) pohledu se v mainstreamových médiích, zejména těch veřejnoprávních, o jednotlivých typech témat a problémů hovoří, ale i (možná hlavně) o to, jaká témata jsou vůbec předmětech jejich obsahu a zájmu, a jaká nikoli. Říká se tomu „agenda setting“. Tedy jde o výběr agend, o jakých má, z pohledu mediálních bossů a jejich politických pasáků, veřejnost právo být informována.

Nebo jiný příklad. Když Frau Merkel pozvala půl Asie a Afriky do Evropy se slovy „Zvládneme to“, musela během pár dnů poté zapojit německou ideopolicii, neboť na Silvestra v Kolíně nad Rýnem začali snědí adepti azylu pronásledovat a ohrožovat místní překvapené teenagerky. Tehdy státní televize ZDF tuto zprávu zatajila na příkaz kancléřství, jak o tom vypověděl tehdejší vysoký manažer ZDF, t.č. již na odchodu.

A ještě uprchlíci z tmavších zemí. Všimněte si, že víceméně vždy, když se v médiích objeví zpráva o tom, že ten či onen Orientálec znásilnil, přepadával, se zbraní ohrožoval občany hostitelské země, vzápětí se „zjistilo“, že je nebožák duševně chorý a neodpovědný za své činy. Náhoda?

Podle podobného scénáře se naše vrchnost snaží soustavně zakrývat fakta, týkající se činnosti (včetně té kriminální) Ukrajinců přibyvších do naší země – a je lhostejno, zda před únorem 2022, po zimě 2014 nebo jindy. Prostě jednou jde o Ukrajince, a to není kolektivní vina, nýbrž kolektivní alibi. Jenže - navzdory vší snaze maximálně utajit trestnou činnost imigrantů, jejíž neslýchaná brutalita prolomila hranice mlčení a informace o napadání žen, bitkách na nože a vůbec násilné trestné činnosti už prostě nelze utajit ani vymlčet. Jsme svědky důsledků naprosto zcestné liberální politiky naší vlády, tak si položme historickou otázku: Kdo za to může.

Zde jsou odpovědi:

· Policie ČR, že pachatele nezajistila a nevypověděla dříve

· Vláda a její devótní přístup ke všemu ukrajinskému, zodpovědná za bezhlavé otevření hranic

· Veřejnoprávní i soukromá mainstreamová media, která cíleně a sofistikovaně manipulují veřejným míněním v neprospěch ČR a jejích obyvatel a o kriminalitě imigrantů neinformují.

· Voliči, kteří svými promarněnými hlasy anebo pohodlným nevolením umožnili vznik této vlády, která nepochopitelným zaplavením republiky neregistrovanými a tím i nekontrolovanými imigranty umožnila vstup kriminálníkům?

Za zločiny prý nemá být uplatněná kolektivní vina, na nikoho, tedy ani na Ukrajince, tak to má být z hlediska vyššího principu mravního. Ale kde jsou ty principy rovnosti před zákonem, když se souběžně dočtete, že například Rusové jsou paušálně postihováni jen za to, že mají ruský pas, asi jako židé v Protektorátu v roce 1940. Pointa?

Psali jsme: „Hon na Rusy a všechno ruské u českého národa je teď znamením doby.“ Tečka za případem Netrebko Kauza Fremr. Jen krycí operace. Co měla mediálně zastřít? Vyoral odhadl Tohle už je nacismus. Rajchl Rakušana obvinil z nejhoršího Rakušan: My vám nemůžeme říct, že to spáchal Ukrajinec, pak to použije Okamura

Ale pak je tu, na druhé straně, i opomíjený pojem politické odpovědnosti. V tomto směru jde například o odpovědnost za trestné činy spáchané (ukrajinskými) migranty na území ČR ze strany těch politiků, kteří otevřeli neomezená stavidla masové migraci zcela bez kontroly minulosti a rizik, která s sebou přinášejí jednotliví příchozí. Nebojme se číst realitu jako celek, vidět věci v souvislostech, nenechat se zmást a ukolébat její pohodlně selektivní část, servírovanou vládou a jejími médii. A hlavně, nebojme se hledat a trestat individuální vinu bez ohledu na kolektivní příslušnost. Padni komu padni.

Mgr. Jiří Kobza SPD



