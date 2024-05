Jiří Kobza: Zastavte svět, chci vystoupit!

Výkřik z titulku, pokud se pamatuji, jsem poprvé četl v knize Miroslava Holuba Anděl na kolečkách. Autor sepsal obsáhlou reportáž s tímto názvem z pobytu v New Yorku v půli 60. let. Onen výkřik z titulku tam prý zahlédl nastříkaný na zdi kdesi v průchodu, a přišlo mu to jako esenciální vyjádření pocitu ze života v tom americkém balábile. Od těch dob se slogan stal mnohokrát citovaným v různých kontextech, dokonce už existují i trička s tímto nápisem, čili svět opět ukazuje, jak dokáže vydělávat i na pocitu zhnusení, jejž z něj mnozí mají.

Když jsem se pokusil sepsat inventuru toho, co nás v nejbližší době čeká (a to bylo psáno už před atentátem na Roberta Fica), nic lepšího, co by mé dojmy shrnulo, než onen výkřik z titulku, mě věru nenapadlo. Posuďte sami:

1. Nejvyšší návštěva z EU (Ursula Van Der Leyen ) v české satrapii na inspekční cestě. Co asi kontrolovala? Dále 30. - 31.5 bude v Praze sraz ministrů zahraničních věcí členských států NATO. Táž Leyenová už započala kampaň za své znovuzvolení do čela Evropské komise s tím, že jako první vytvoří tzv. Štít evropské demokracie, který prý bude aktivněji než jiné instituty „bránit evropské hodnoty před hrozbou dezinformací z východu“. Podivná shoda.

2. Podivný a nevysvětlený pád šéfa Vojenského zpravodajství Berouna, k němuž ministryně Černochová sdělila, že je připravena nabídnout odvolanému generálovi „službu pro stát“. Server Neovlivni.cz uvedl, že by to měla být pozice v ČEZ. Zajímavé, že?

3. Paranoidní předhazování veřejnosti různých špionských historek (u nás „vrbětičtí“ Čepiga s Miškinem, v Německu například kníže Heinrich VIII. Reuss a Johanna Findeisen-Juskowiak, které obvinili, že se paktovali s Putinem, aby svrhli stávající systém a nastolili zpět císařství z roku 1871).

4. Obdobně paranoidní narativy o „alternativních“ politicích placených Ruskem (Čínou, Severní Koreou), doplň dle potřeby, například mediálně propíraný případ Petra Bystroně z AfD. Pozor ale, neplést se správnými neziskovými organizacemi (hádejte, na kterou myslím v první řadě), které financuje kde kdo (i Soros) a které „šíří občanské uvědomění v cizích zemích“, což je progresivistické a jediné správné (rozuměj, rozvrací cizí země za cizí peníze). Běda, kdyby někdy na ně chtěla některá z cílových zemí uplatnit tzv. zákon Fara (o agentech zahraničního vlivu po vzoru USA), to hned spustí naše média křik a pláč nad potlačováním demokracie. Větší potlačení demokracie je snad jen objev ropných nalezišť.

5. A propos media – čeho jsou plná? Předně krvelačných příběhů o zločinech Rusů během osvobození Československa v roce 1945. Vzápětí poté zločinů komunistů během kolektivizace, v roce 1968 a v době následující normalizace. Až mi to připomíná internetem kolující kreslený (smutný) vtip. Jsou na něm dva teenageři a nad tím nápis: Čím mladší uživatel sociálních sítí, tím více trpěl za komunismu!

6. A co dalšího se děje? Příprava zákonů o špionáži, pardon, o ochraně zájmů a bezpečnosti země. Běda, když se svým ruským sousedem či čínským obchodníkem prohodíte pár slov o tom, že venku zrovna prší…. Nebo dokonce napíšete do novin, že Rusové nebombardují Bombaj. Koho zajímá, že je to město v Indii! Když vrchnost praví, že bombardují, tak bombardují. Země je přece taky – z jistého úhlu – placatá!

7. Parafrází strážmistra Flanderky ze Švejka můžeme říct, že ukrajinská vojska jdou vítězně vpřed, zatímco Rusové kradou čipy z ukrajinských praček do svých raket. Kolik praček, tolik raket? Opět malá literární asociace. Voskovec a Werich vedli za války rozhlasem „Rozhovory přes oceán“. A v jednom skeči mudrovali na téma: když se hrdinům z Wehrmachtu věšely metály za vítězství na hruď, kam se jim asi budou věšet metály za porážku? Inu, jak řekl Voskovec: „přece na odvrácenou tvář hrdinovu.“ A Werich dodal: „To jo, tam je taky budou Rusové líp vidět, až je zaženou na úprk!“

8. Apropos, je snad už každému jasné, že Československo v roce 1945 osvobodili Američané a těch 135 000 rudoarmějců a 50 000 Rumunů, kteří zde složili své kosti v roce 1945 se během války s Němci asi postřílelo navzájem, nejspíš z nudy. Už jen chybí na Náměstí republiky jezdecká socha generála Pattona.

9. A v té souvislosti – Prahu prý osvobodili Vlasovci a 9.5. 1945 se v ní už jenom slavilo (kde se potom vzali ti mrtví barikádníci a rudoarmějci na hřbitově ve Vokovicích, kteří padli právě 9.5.1945?) a co přimělo Schörnera s milionovou, plně vyzbrojenou a zásobenou armádou Wehrmachtu se vzdát Prahy?

10. Rudá armáda prý přijela v roce 1945 ČR obsadit, ne osvobodit… Tak pravil nikoli Zarathustra, nýbrž Tomáš Klvaňa. Fakt, že v říjnu 1945 už v ČR nebyl žádný cizí voják, mu zřejmě ušel.

11. ČR se podle ministryně obrany Černochové chystá na válku s Ruskem a vysílání českých vojáků na podporu Ukrajiny. Tak pravil i generál Řehka. Já bych ale odvětil spolu s písní Semaforu: „Ten, kdo se řehce, mračit se nechce…“

12. Naše vláda prý bude vypovídat Ukrajince domů do války. To jsem opravdu zvědav, jak. V nákladních vagónech jak do Terezína? Kdy už naše vrchnost pochopí, že Ukrajinci – kromě ekonomických důvodů – k nám utekli před válkou, tzn. že nechtějí bojovat ani se nechat zmrzačit či zabít za Zelenského? To jsou ti praví hlasatelé co možná brzkého míru. Poslouchejte, co oni chtějí, a ne, co vám americká věrchuška přikáže.

13. K tomu ovšem dlužno přičíst v podstatě násilím protlačovanou změnu volebního zákona ve prospěch korespondenční volby.

14. Dále k tomu připočtěte změnu zákona o občanství, která dá veškerá občanská práva lidem, kteří až 4 generace žijí v zahraničí a ničím nepřispěli k rozvoji ČR. Dá jim totiž nejenom volební právo, ale začlení je i do sociálního, zdravotního a školského systému. Koalice nespočítala, co to bude stát.

A abychom si to všechno hezky posichrovali, nezapomínejme, v čích rukou, politicky, ne vlastnicky, to není tak podstatné, jsou hlavní, tzv. mainstreamová média a jaký kus práce za nás dokážou udělat v předvolební kampani, a týká se to jak médií veřejnoprávních, tak soukromých, a končí to u aktivistů a trollích farem. Jejich úkol bude šířit jakoukoliv bezohlednou pokryteckou propagandu progresivistické EU:

1. Maximálně informovat o tom, jak Rusko zásadně na Ukrajině útočí na obytné čtvrti, nemocnice a školky

2. Rusku dochází zdroje na válku, zbraně i lidi a v podstatě už prohrává

3. Západní pomoc Rusko jistě porazí a dorazí

4. Zásadně mlčet o tom, co se doopravdy děje v západní islamizované Evropě

5. Pomlčet o skutečné situaci na ukrajinském bojišti

6. Pomlčet o nelegální migraci, navzdory tomu že je vyšší než v roce 2016

7. Každý, kdo říká něco odlišného od oficiální mantry, je označen za proruského švába, placeného Putinem. Toto obzvláště v předvolební době bude našleháno do neuvěřitelných výšek.

8. Na alternativní politiky, kandidující do EP, bude změřen největší tlak

9. Současně bude vyvíjena snaha na zpochybnění alternativních médií.

To celé má za následek (anebo snad je to cíl?) hluboké rozdělení společnosti nejenom v ČR, ale v EU jako takové. Rozdělení a vzájemná nevraživost ultralevicových progresivistů (neomarxistů či fašistů, jak bývají označováni) a konzervativců je zejména na té ultralevé straně našlehána do neuvěřitelných rozměrů. Důsledek toho rozdělení vidíme všude kolem, jen naše media o něm pomlčí.

Proboha, zastavme ten svět, ale nevystupujme. Naopak: vyhánějme ty, kdo jej činí nesnesitelným!

Mgr. Jiří Kobza SPD



