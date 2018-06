Jiří Kuchynka: Ústecký kraj vymačkal dopravce a řidiče až na dřeň

Dnes mi byl doručen naléhavý dopis od nového akcionáře společnosti Busline a.s., pana Dolejšího, ve kterém informuje zastupitelstvo Ústeckého kraje, že se stal novým majitelem společnosti BusLine a.s. a opětovně žádá Ústecký kraj o řešení katastrofální situace ve veřejné dopravě.

S úlevou vítám, že obsluha Ústeckého kraje, již není povinností holdingu BusLine, protože ani silný a profesionální dopravce jakým je holding Busline, nemůže zajistit dopravu v Kraji, který se na dopravě nechce podílet a dopravcům záměrně hází klacky pod nohy a svým přístupem je nutí ke krachu.

Pan Dolejší nový majitel společnosti a ředitel Ing. Toms, působící v dopravě již léta, zjevně věří, že se s Ústeckým krajem domluví na změně smluv, které budou akceptovat několikanásobnou změnu v odměňování řidičů, zvýšení cen pohonných hmot a neúměrné navýšení km ze strany KÚ. Upřímně mu držím palce, ale s ohledem na dosavadní přístup Kraje jsem spíše skeptický.

Přes opakovaná upozornění z různých stran si Ústecký kraj stále neuvědomuje, že pokud se nový majitel nedomluví na změně smluv, nebude moci zaplatit řidiče, tito odejdou jinam a už se nevrátí. Tomu se ale pokusím zabránit, jako odborář vím, že případná platební neschopnost zaviněná neschopností kraje přizpůsobit smluvní vztah nařízením vlády z roku 2016 a zvýšením minimální mzdy 2017, bude mít za následek mnoho drobných lidských neštěstí. Většina zaměstnanců v dopravě, zejména řidičů směřuje v dalším zaměstnání mimo dopravu a jak se říká „za volant“ se nevrací. Kde tedy vezme nový vnitřní dopravce nové řidiče? Oni totiž jiní, než ti, které dnes zaměstnává BusLine a.s. a ostatní dopravci na území ÚK v Ústeckém kraji prostě nejsou.

Místo zajištění prostředků na výplaty mezd řidičů autobusů v zákonné výši, platí odbor dopravy Ústeckého kraje luxusní advokátní kancelář (bez výběrového řízení). Nevím přesně kolik, a budu se na to ptát, za ty roky tato kancelář stála, ale velmi se bojím, že to, co Kraj zaplatil jedné nadnárodní advokátní kanceláři, by stačilo na zajištění zákonného zvýšení mezd všech řidičů v Ústeckém kraji (!!!). Odbor dopravy však raději tyto peníze vyplatil advokátům než řidičům. Tito drazí advokáti pak zkonstruují smlouvu, se kterou nelze hnout a doprava je ohrožena. Proč zrovna v Ústeckém kraji nejde se smlouvou hnout, když jinde v republice to politici zvládli?

Místo aby odbor dopravy hledal systémové řešení zajištění dopravy v Kraji, jím najatá armáda kontrolorů speciálně v parných dnech chodí a šikanuje řidiče, zda nosí kravaty, a zda je mají oblečeny dostatečně úpravně. Striktně trestají již tak špatně zaplacené dopravce statisícovými pokutami. Připočtěme k tomu zrušení autobusového nádraží a nutnosti nocování řidičů v nocovnách kdesi v lukách a další mnohá „specifika“ přístupu Ústeckého kraje ke své dopravě a obraz je jasný. Ústecký kraj prostě vymačkal dopravce a řidiče jako citrón, až na dřeň.

Žádám proto všechny zastupitele, aby přijali okamžité a reálné kroky k řešení situace, protože pokud je někdo konejší, že situace je pod kontrolou, tak zjevně není. Obávám se, že pánové v drahých oblecích z drahé advokátní kanceláře, za volant nepůjdou. Žádám o přijetí okamžitých kroků k zajištění mezd řidičů v zákonné výši, a tím i zajištění fungování dopravní obslužnosti.

O svých krocích informuji odborovou centrálu a s ohledem na vážnost situace se dostavím na jednání zastupitelstva Kraje.

Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

