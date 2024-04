Juchelka (ANO): MPSV v tuto chvíli uvádí sociální služby do nejistoty

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, kteří jste ještě na galerii a vydrželi jste tam tu ranní přestřelku,

tak je před námi dnes třetí čtení novely zákona o sociálních službách. Ta novela je spojená s turbulencemi už od prvopočátku, byla předložena ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády jako poslanecká iniciativa, jako poslanecký návrh zákona, což je velmi problematické. A proč? Protože neprošla žádným připomínkovým řízením a neprošla ani Legislativní radou vlády.

Na jejím počátku jsme správně zabránili jejímu projednávání v takzvané devadesátce, tedy bez jednání výborů. Ba co navíc - avizovali jsme, že ve středu jsme poprosili a požádali pana předsedu výboru pro sociální politiku Kaňkovského, aby svolal mimořádný výbor pro sociální politiku právě kvůli nadregionální síti B, což se ve středu uskutečnilo. A tam jsme se navíc dozvěděli, že se chystá navýšení úhradové vyhlášky pro poskytovatele terénních sociálních služeb. To je neuvěřitelné, jakým způsobem komunikuje tato vláda nejen s opozicí, ale taktéž s občany České republiky.

Jsem rád, že sociální výbor společně na druhou stranu po předložení mých pozměňovacích návrhů, které jsme společně s hnutím ANO dali dohromady, koalice i opozice ve výboru pro sociální politiku napravila všechny vady novely týkající se neformální péče a neformálních pečujících. Jedná se konkrétně o pozměňovací návrhy u zavedení distanční psychosociální podpory, u začlenění mobilních hospiců mezi poskytovatele odborného sociálního poradenství, taktéž co se týká definice osoby pečující, a taktéž ohledně zakotvení důležitosti neformální péče. To vše jsme předložili jako hnutí ANO našimi pozměňovacími návrhy. A já jsem rád, děkuji za to ministerstvu, že je taktéž podpořilo.

Tyto změny totiž nepodporujeme jenom my, ale celá řada odborných organizací, které pečují, jako je Asociace péče o seniory, Fórum mobilních hospiců, Moravskoslezský kruh, Nadace Krása pomoci, Spiralis, terapeutická linka Sluchátko za sklem a taktéž Život 90. V této části je tedy novela napravena. Překvapením však v rámci projednávání novely bylo načtení pozměňovacího návrhu opět ministrem práce a sociálních věcí ke zvýšení příspěvku na péči, respektive to načetl pan poslanec Navrátil. Novela se nám proměnila od základu a od tohoto okamžiku se z ní stala novela zvyšující příspěvek na péči. To bylo teď a v tuto chvíli (je) to teď medializováno jako ten hlavní názorový proud, že navyšujeme tedy nebo nenavyšujeme příspěvek na péči.

Jsem rád, že se koalice v této části novely inspirovala samozřejmě zjevně dřívějšími návrhy hnutí ANO. Já sám jsem tady byl čtyřikrát na tomto místě v průběhu minulého roku a apeloval jsem na to, že když zvyšujete všechny náklady rodinám, i těm zdravotně handicapovaným, konsolidačním balíčkem, musí jít ruku v ruce taktéž navýšení příspěvku na péči, což se nestalo. Teď ho navyšujete od 1. července a ještě tady touto bych řekl vyděračskou metodou, kterou za chvíli popíšu.

Samozřejmě že nejsem rád, že při tom rychlém opisování od hnutí ANO zapomněla na zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni. Já jsem tady ve středu, když jsme ten bod zařazovali a projednávali, navrhoval a prosil, aby tady seděl taktéž pan ministr financí Stanjura, poněvadž on, který sedí na kase, by mohl třeba ty 2 miliardy ohledně navýšení příspěvku na péči uvolnit. Není tady, je omluven tedy z důvodu zahraniční cesty.

Nicméně co v tuto chvíli jako máme dělat? Vy nám opravdu odsouhlasíte, možná že dneska, možná až příští středu, to je jedno, že se o pětistovku navyšovat příspěvek na péči nebude, což je náš pozměňovací návrh, který jsme dali pouze právě u jedničky, abyste nemohli říkat a vymlouvat se na další věci tak, jak se vymlouváte v rámci koaličního jednání jeden na druhého. A pevně věřím, že samozřejmě nakonec ten náš návrh podpoříte. Takže nejsem rád, že jste prostě zapomněli na první stupeň.

Také nejsem rád, že od tohoto okamžiku se nediskutuje o zkvalitňování neformální péče a poctivém zvýšení příspěvků na péči pro potřebné, kteří na naše rozhodnutí dlouho čekají vzhledem k objektivně zvýšeným životním nákladům, ale jsme tlačeni k tomu, rychle schválit novelu, ať se od 1. 7. zvýší příspěvek v třetím a čtvrtém stupni.

V tomto směru jsme pokládali za zcela minimální pro naši podporu to, aby Sněmovna podpořila můj pozměňovací návrh, komplexně zvyšující příspěvek na péči, ovšem do doby samozřejmě sociálního výboru, který se uskutečnil 10. dubna. Zde jsem byl zcela konsternován a moji kolegové a kolegyně z ANO také, a to informací ministra práce a sociálních věcí o plánovaném zvýšení úhrad za terénní péči a další péči v takzvané vyhlášce o úhradách. Ta stanoví maximální částky, které lze sociálně klientům sociálních služeb účtovat. Asi nejsme samotní, kteří nechápeme, jak se má zlepšit situace lidí zvýšením příspěvku na péči, když současně zvýšíme maximální úhrady, a to, co jim přidáme, hned zase sebereme.

Tak si tedy, vážené kolegyně a vážení kolegové, parlamentní praxi, demokracii rozhodně nepředstavuji. Jenom když uvedu příklad u té jedničky, tak tu využívají v drtivé většině senioři. Senioři, kteří jsou doma v domácím prostředí, dokážou se obsloužit, to znamená, dokážou kolem sebe udělat hygienu, dokážou si uklidit, dokážou si uvařit, částečně si třeba dokážou nakoupit. Ale žijí sami, sami ve svém domácím prostředí, všechno si platí, mají jedničku 880 korun, občas potřebují dovézt oběd, občas potřebují hloubkový úklid, občas potřebují pomoci s hygienou do vany, z vany a tak dále, a na to jim to stačí.

Pokud v tuto chvíli zvýšíme úhradovou vyhlášku, to znamená, že si budou moci dovolit méně péče, tak budeme tlačit některé seniory a jejich rodiny, které se o ně starají, k tomu, aby skončili v domovech seniorů. Všichni víme, že v domovech seniorů je samozřejmě ta péče diametrálně dražší, a to samozřejmě nejen pro ně, ale i pro stát. My tady vynakládáme 880 korun, po pozměňovacím návrhu mé kolegyně Jany Pastuchové to bude o pětistovku víc, 1 380 korun, ale diametrálně odlišné jsou náklady, které obce, kraje, zřizovatelé prostě platí za to, že tam ten senior v domově seniorů je. Tím pádem je tam budeme částečně k tomu nutit.

Proto jsem avizoval, že budeme samozřejmě vracet i díky jedničce, i díky neformálním službám v té béčkové síti zákon do druhého čtení. Protože tady toto celkově, co my se dozvídáme postupně salámovou metodou - navýšení úhradové vyhlášky, nenavýšení jedničky a tak dále, je velmi vážná věc. Co víc, je to prostě dle mého názoru odporná a falešná hra s lidmi závislými na péči a pečujícími. My chceme projednat a zajistit, aby zvýšení příspěvku na péči bylo opravdu zvýšení a nebylo kanibalizováno úhradami, které ještě nevíme, jak budou vypadat. My to ještě nevíme. Víme jenom, že se tady toto chystá, jestli to bude z těch 155 korun zase o pár desítek korun víc, tak to znamená pro ty jedničky, pro ty seniory v domácím prostředí, prostě a jednoduše méně péče.

Stačí, že v konsolidačním balíčku zasekla vládní koalice svůj dráp do podmínek poskytování péče. Novele prospěje společná shoda samozřejmě opozice a koalice o zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni. My máme svědomí čisté, my o to usilujeme od počátku. Říkal jsem, že jsem tady stál už čtyřikrát ještě před koncem roku a prosil vládní koalici o navýšení.

Součástí poslaneckého návrhu k podpoře neformální péče jsou samozřejmě taktéž změny v oblasti sociálních služeb s celostátním a nadregionálním charakterem. Jak jsme všichni na výboru pro sociální politiku viděli a slyšeli, tak MPSV tuto změnu představuje skoro jako technickou s odkazem na to, že MPSV financuje dotačním titulem sociální služby s celostátním a nadregionálním charakterem tak, jak ji umožňuje ustanovení paragrafu 104, zákona o sociálních službách.

O žádnou technickou změnu se ale prosím nejedná. Jedná se zhruba o 400 000 klientů sociálních služeb na území celé České republiky. MPSV v podstatě říká, že od 1. 1. 2026 určí síť těchto služeb, obdobně jako nyní existují sítě krajské, a předpokládá i obdobný systém financování. Vše ostatní je velká neznámá. MPSV na výrobu (výboru?) sociálním totiž odkazovalo, že se vše vyřeší velkou novelou zákona o sociálních službách a dohoda s kraji, kterou ovšem samozřejmě ještě do této chvíle nemají. Vzhledem k tomu, že návrh zákona současně říká, co se rozumí sítí sociálních služeb celostátního a nadregionálního charakteru již od roku první... tohoto roku od 1. července.

Já, a upozorňoval jsem na to xkrát na výboru pro sociální politiku, to nepokládám za dobrou praxi. Všichni tušíme, že velká novela zákona o sociálních službách ve Sněmovně není, stejně jako není ani na dohled dohoda s kraji. Na dohled naopak jsou krajské volby a samozřejmě změna zastupitelstev krajů. Nedivme se, že klienti těchto sociálních služeb jsou znepokojeni stejně jako poskytovatelé. Proto jsme připravili návrh, který řeší přechodné období mezi 1. červencem 2024 a 31. prosincem 2025. Protože to přechodné ustanovení v zákoně, v té novele, kterou předložil pan poslanec, který je zároveň vicepremiérem této vlády, v poslanecké novele samozřejmě není.

Přechodné období, jak jej navrhujeme, odpovídá úmyslu předkladatele, kterým je zajištění kontinuity financování poskytovaných sociálních služeb do doby určení sítě sociálních služeb s celostátním a nadregionálním charakterem MPSV, a to od 1. 1. 2026, mimo jiné v návaznosti na takzvanou velkou novelu zákona o sociálních službách a dohody s kraji, kterou zatím MPSV předpokládá. V případě nového přechodného ustanovení jde o právní fikci, a to pro období 1,5 roku. Pokud neschválíme, alespoň tedy ten můj pozměňovací návrh B4 a nezavedeme přechodné ustanovení, bude to právě Poslanecká sněmovna, ne předkladatel, poslanec, pan ministr Jurečka, či z něho (za něj?) se schovávající MPSV a jeho úředníci, kdo ohrozí právě tu péči o těch 400 000 klientů. Takový bianko šek zneužitelný vůči klientům poslanci a poslankyně ANO rozhodně nevystaví.

Proto podpoříme pozměňovací návrh se zavedením přechodného ustanovení a podpoříme a ochráníme tak klienty těchto poskytovatelů sociálních služeb. Není jich málo, těch 400 000 klientů je zastoupeno celou řadou neziskových organizací, které pravidelně vystupují na plénu výboru pro sociální politiku. Ve středu jsme to opět zažili. Je to opravdu, bych řekl, strach o existenční a finanční budoucnost, kterou jim MPSV tady tímto de facto hatí, poněvadž de facto jde pozpátku, co se týká celé této problematiky od cíle ke startu. Místo, aby tedy řekla, jaké podmínky a udělala to v zákoně o sociálních službách, bude klást na poskytovatele tady těchto nadregionálních sociálních služeb, jak bude řešeno vícezdrojové financování mezi obcemi, kraji a státem, tak v tuto chvíli ty sociální služby uvádí do nejistoty a možná, že teď připravuje nějakou velkou novelu zákona o sociálních službách, kde všechny tyto podmínky, o kterých mluvím, budou stanoveny.

Mně osobně je to strašně moc líto, poněvadž jsem věřil tomu, že se nám podaří kromě těch mých čtyř pozměňovacích návrhů, které napravovaly ty jednotlivé vady, přesvědčit i vládní poslance k tomu, aby neváhali a navýšili alespoň první stupeň příspěvku na péči a aby, když to budeme tedy, a doufám, že to podpoří taktéž, vracet do druhého čtení, udělali něco s tou béčkovou nadregionální sítí služeb.

Ten první stupeň, a to je pár posledních vět, byl naposledy zvýšen v srpnu 2016 z 800 na 880 korun. V té době byla ale maximální úhrada za hodinu péče stanovena na 130 korun, tudíž si člověk, který pobírá tento stupeň příspěvku, mohl nakoupit necelých 7 hodin měsíčně nějaké služby. Nyní, potom, za této vlády byla navýšena úhradová vyhláška na 155 korun, což už si může nakoupit pouze 5,5 hodiny. Reálně tedy situace vypadá tak, že tento příspěvek pobírají lidé, kteří potřebují pomoc se třemi a nebo čtyřmi základními životními potřebami. Například člověk potřebuje pomoci, jak říkám, zabezpečit nákupy, potřebuje doprovod, potřebuje péči o domácnost, může si zaplatit zhruba 1,5 hodiny týdně, ten příspěvek mu vystačí na jeden nákup za týden a nic víc. Zbytek pomoci prostě nemá z čeho platit. A v tuto chvíli my vidíme, že těch 155 korun by mělo být ještě markantněji navýšeno právě díky tomu, že MPSV připravuje novou úhradovou vyhlášku.

Já moc žádám, a už jsem to udělal ve středu, abychom my vrátili tady tento zákon zpátky do druhého čtení. My ještě, protože máme do 1. července spoustu času, tak rozhodně stihneme projednat ve třetím čtení a je to i závazek hnutí ANO do 1. července tady tento zákon právě z toho důvodu, abychom nenechali ve štychu všechny ty, kteří příspěvek na péči mají, pobírají ho a čekají na jeho navýšení.

Nicméně já nechci dělat fíkový list tady těmto, a říkám to znovu, vyděračským metodám, kdy do poslanecké novely zákona o sociálních službách, která neprojde vnějším a vnitřním připomínkovým řízením, která neprojde Legislativní radou vlády a která je dána poslancem Marianem Jurečkou, který je vicepremiérem, se ještě vlne pozměňovací návrh pana poslance Navrátila, který navyšuje příspěvek na péči taktéž bez jakéhokoliv vnějšího, vnitřního připomínkového řízení, a to bez prvního stupně. To je přece úplně iracionální záležitost.

A já pevně věřím a doufám a kladu samozřejmě důraz hlavně na rozhodování u vládních poslanců, abychom vrátili zpátky do druhého čtení projednávání tohoto zákona, nadále se o tomto bavili, s tím závazkem hnutí ANO, že chceme projednat do 1. července, aby prostě tady tento zákon platil a měl účinnost. Ale takhle se prostě legislativní proces dělat nedá.

Děkuji moc.

