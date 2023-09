Juchelka (ANO): Nemalujte tady lidem nic narůžovo

reklama

Já moc děkuji, pane předsedající.

Tak já se, pane premiére, nevěřím svým vlastním uším tomu, co jste tady říkal, protože každé to vaše slovo, které jste tady přečetl na těch A4, je důvodem k tomu, abyste ihned odvolal pana ministra Válka, protože jste ho tady na místě usvědčil z toho, že to prostě nefunguje. (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Krom toho jste nám tady v tom projevu lhal, protože i váš pan ministr Válek řekl například v pořadu Ptám se já Marie Bastlové, že výpadky léků - cituji. "Brutálně ohrozily životy lidí," říká Válek. A jaký jste dali recept? No, prozatím žádný. Prozatím jenom pořád plané sliby, ale od vládních politiků ty recepty slyšíme.

Takže například v tuto neděli jsme slyšeli: "Kdyby lidé více dbali na prevenci, třeba na spánek, bylo by dost léků pro potřebné," říkal pan předseda pirátského klubu Michálek. Poté tedy, když se z té nemoci člověk nevyspí, nebo je skutečně nadále nemocen, tak mu pan ministr Válek doporučí, aby obvolal asi sto lékáren, což udělal před několika měsíci. A když ani tam ty léky nebudou, tak pan ministr Válek řekne: Vyřeší to počasí.

Takže toliko asi k tomu vašemu vystoupení. A moc vás prosím, abyste skutečně nemanipuloval tady s lidmi, abyste nebyl demagogický a populistický tak, jak jste tady předvedl, protože když se podíváte do lékáren, léky tam nejsou, každý praktický lékař dostane A4 jednou týdně, kde má seznam léků, které může předepisovat. A například ti pacienti slyší ty věty typu: No, já vám chci předepsat jiná antibiotika, tady ty se zrovna pro vás nehodí, ty jste je měla třeba před půl rokem, ale bohužel žádnou jinou možnost nemám, takže vám je musím předepsat.

Toto je ta praxe, toto je ta realita. Nemalujte tady lidem nic narůžovo.

