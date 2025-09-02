Juchelka (ANO): Podlehl dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran

Do Metylovic a Janovic jsme za lidmi dorazili už bez Andreje Babiše. Toho v Dobré napadl člověk, který podlehl té dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran. Soustavně vykreslují Andreje Babiše a celé hnutí ANO jako zlo, malují nám na tváře ruské vlajky a dávají nás na billboardy s Putinem. Všichni tušili, že to může vést k nějaké formě násilí, ale olej do ohně přilévali dál. Jakýkoliv takový útok musí každý soudný politik okamžitě odsoudit. Lepší by ale bylo nerozeštvátat společnost, nenálepkovat a nestrašit. Andreji Babišovi přeji, aby byl rychle fit a těším se na další zastávky s ním.
Ing. Aleš Juchelka
autor: PV