Juchelka (ANO): Podlehl dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran

02.09.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na Andreje Babiše.

Juchelka (ANO): Podlehl dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran
Foto: Interview ČT24
Popisek: Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka

Do Metylovic a Janovic jsme za lidmi dorazili už bez Andreje Babiše. Toho v Dobré napadl člověk, který podlehl té dlouhodobě štvavé rétorice vládních stran. Soustavně vykreslují Andreje Babiše a celé hnutí ANO jako zlo, malují nám na tváře ruské vlajky a dávají nás na billboardy s Putinem. Všichni tušili, že to může vést k nějaké formě násilí, ale olej do ohně přilévali dál. Jakýkoliv takový útok musí každý soudný politik okamžitě odsoudit. Lepší by ale bylo nerozeštvátat společnost, nenálepkovat a nestrašit. Andreji Babišovi přeji, aby byl rychle fit a těším se na další zastávky s ním.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
autor: PV

