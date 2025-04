Juchelka (ANO): To, co jste předložili, je opravdu velmi chaotické

Taktéž děkuji. Já se tu připravuji také trošičku potom na delší řeč. On se možná nikdo z mých ctěných kolegyň a kolegů v tom moc neorientuje, protože ono se vlastně jedná fundamentálně už o třetí přepracovanou verzi, která nám je předkládána. Vlastně i to, co bylo teď v tuto chvíli předloženo, je opravdu velmi chaotické. Něco se schvalovalo a není možné, aby se něco schvalovalo takhle chaoticky, s takovým velkým dopadem na jednotlivá území, na ty municipality, tak, jak to vnímáme my. Já tady slyším od vás, pane ministře, jenom celou řadu různých proklamací. To znamená, za mě za prvé, vznikne prohloubení problematiky vyloučených lokalit. Podle mě tady nebudeme řešit jejich snížení, ale naopak zvýšení jejich počtu, což už diametrálně v tuto chvíli roste rok od roku. To víme i statisticky.

Vy jste tady teď říkal, že tento zákon má za cíl snížit bytovou nouzi v průběhu 10 let o 30 procent. To je skutečně taková proklamace do budoucna, že za deset let se sníží bytová nouze o 30 procent. Tomu nerozumím, to bych chtěl prosím vysvětlit nějak konkrétně. Úplně stejně jako větu, že zákon je rozpočtově pozitivní. Můžete uvést tedy nějaký konkrétní příklad rozpočtové pozitivity potom třeba v dopadu na rodinu? Že bude tedy bydlet někde jinde, že jí dáme nějaký byt a tak dále? Já si myslím, že vůbec nevíte a nerozumíte tomu, s jakými rodinami tady v tomto zákonu operujete. V jakých vyloučených lokalitách oni bydlí, proč tam hlavně bydlí a jak tam funguje sociální práce, která je tak strašně těžkopádná v těch lokalitách, že je velmi komplikované s těmi lidmi pracovat nejen třeba na základních rodičovských kompetencích, natož je přestěhovat.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



