Juchelka (ANO): Už naštěstí o tom píšou i odvážní novináři

Děkuji moc. Já si samozřejmě připravuji další řeč, kterou budu mít později, nicméně je potřeba reagovat i faktickými poznámkami na mého ctěného kolegu pana Jakoba, prostřednictvím vás, paní předsedající.

Já si vybavuju právě tu dobu, kdy byla první verze tohoto zákona, která byla opravdu protiústavní, kdy jste se snažili tady protlačit omezování práv občanů na to, aby mohli vůbec kandidovat do rad, kdy jste jim dávali podmínky, které by mohla splnit jenom určitá část společnosti, řekl bych elitářů. Pamatuji si na to, jak řekla některá ministerstva oproti ústavnosti té první verze zákona, že jste chtěli omezovat práva spolků a organizací navrhovat kandidáty do rad, a to samozřejmě několika způsoby, že museli být ve dvou krajích, samozřejmě desetiletou historii.

Jenom připomenu, že pokud si chci založit politickou stranu, tak to můžu udělat tak, že se mi podepíše tisíc lidí, a můžu zítra kandidovat do Poslanecké sněmovny. Ale aby občané mohli hlídat veřejnoprávní média, poněvadž po nich chceme koncesionářské poplatky, tak to se naopak tato vládní koalice snaží nebo snažila omezovat. Naštěstí jste to umírnili, ale prostě a jednoduše je to zjevné.

Vy si chcete pohlídat volbu generálního ředitele České televize. Už naštěstí o tom píšou i odvážní novináři, že to tak je, nebojí se toho. A já se domnívám a pevně věřím, že se někteří z vládních poslanců jednoduše vzchopí a budou proti tady této novele.

Děkuji.

