Juchelka (ANO): Zvedněte pro to ruku, neuvedete lidi do chudoby, do bídy

Děkuji moc. Já jsem tady úplně naposledy, protože je poslední šance zařadit příspěvek na péči na dnešní den. Máme úplně poslední možnost pomoci všem zdravotně handicapovaným, protože to může projít dneska v devadesátce a může se od 1. 1. 2024 navýšit příspěvek na péči.

Včera jste vy, vážení kolegové, odmítli zařadit tady tento bod na dnešní den jako bod číslo 1, anebo ve 12:30. Takže já mám poslední šanci pro vás - hlavně vy, poslanci z vládní koalice, na zařazení tohoto bodu dnes ve 12 hodin.

A poněvadž tady ještě nezazněly ty částky, tak já je znovu řeknu. V prvním stupni se mění do 18 let z 3 300 korun na 3 630, z 6 600 na 7 260 ve druhém stupni. Ve třetím ze 13 900 na 15 290 a ve čtvrtém stupni je to nejmarkantnější z 19 200 na 21 120.

Ti, kteří pečují o své partnery, o své děti a mají nad 18 let, tak to z 880 skočí na 2000, což je velmi markantní u prvního stupně, ze 4400 na 6400, z 12 800 na 14 080 a z 19 200 na 21 290. Já hlavně apeluji na všechny poslance, kteří jsou ve výboru pro sociální politiku, poněvadž všichni ví, do jaké svízelné situace se dostanou rozpočty neformálních pečujících, kteří se doma starají o zdravotně handicapované. Všichni ví, co schválili v rámci konsolidačního balíčku, že stoupnou náklady v rámci konsolidačního balíčku na cenách potravin, cenách energií, zrušili jste dokonce slevu na poplatníka pro zdravotně handicapované. To znamená, když jeden z nich pracuje a druhý se 24/7 stará doma o dítě třeba, tak i těm jste zrušili a vzali jste jim 25 000 korun ročně. A to nemluvě o tom, že během tohoto vašeho vládnutí se dvakrát zvyšovala úhradová vyhláška.

Takže já apeluji na všechny poslance vládní koalice, hlavně ty, kteří jsou ve výboru pro sociální politiku, aby zvedli ruku pro to, aby se tady tento zákon, sněmovní tisk 565, který navyšuje příspěvky na péči o 10 % a je to v rozpočtu na příští rok pouhých 5 miliard korun - takhle prostě neuvedete ty lidi do chudoby, do bídy a dramaticky jim nesnížíte jejich rozpočty - (zařadil) na dnešní 12. hodinu napevno. Je to poslední možnost, kdy můžeme zdravotně postiženým pomoci. Vy to moc dobře víte a ten, kdo bude hlasovat proti, tak je dle mého názoru asociální poslanec, protože zvedá ruku jenom podle toho, ne jakým způsobem se v něm hne svědomí anebo toho, že to ti lidé potřebují, ale tak, jak chce tato vláda jenom v rámci nějakého šetření v rozpočtu právě na zdravotně handicapovaných. Všem jste přidali, dokonce i energetickým firmám jste špatně zastropovali ceny energií.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Prosím o snížení intenzity hlasu, pane poslanče!

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já poprosím taktéž, aby plénum Sněmovny snížilo intenzitu hlasů, když mluvím. (Potlesk vlevo.) A prosím, paní místopředsedkyně, abyste mě nenapomínala, když tady vidíte, že mluví ostatní poslanci, když hovořím já a já mám tu intenzitu právě kvůli tomu, že potřebuji překřičet všechny ostatní. (Potlesk vlevo.)

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Pane poslanče, velmi žádám o to, abychom tady zkrátka nezvyšovali hlas nad míru nezbytně nutnou. V sále byl hluk zcela standardní, tak jak je tady bohužel běžné. Prosím, pokračujte, máte ještě čas.

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, mám posledních 40 vteřin. Takže znovu apeluji na všechny poslance, hlavně ve výboru pro sociální politiku, aby zvedli ruku pro zařazení navýšení příspěvku na péči o 10 % dnes ve 12 hodin. Můžeme to mít hotové za 30 minut. Nejsou to žádné sběry politických bodů, není to žádné kdo vyhraje, kdo prohraje, ale je to kvůli tomu, že ty lidi neuvrhnete do chudoby a do bídy. Moc dobře víte, že zhruba 3 miliony lidí se pohybuje na hranici chudoby a drtivá většina z nich, a to je milion neformálních pečujících, je právě u těch, kteří se starají o zdravotně postižené. Takže prosím o váš hlas. (Potlesk vlevo.)

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



