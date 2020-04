Jurečka (KDU-ČSL): Považuji za nemravné, aby stát vybíral silniční daň

reklama

Děkuji, pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl k tomuto sněmovnímu tisku zmínit několik důležitých priorit skupin lidí, kteří si v této složité situaci zaslouží podporu státu a stále na ni čekají. Už jsme o některých těchto skupinách tady mluvili před třemi týdny. Jsem rád, že začínají prosakovat informace, že vláda podporu některých těchto ohrožených skupin zvažuje. A já jsem vlastně zhruba před měsícem mluvil jako jeden z prvních o tom, že v tom sítě opatření propadají nejenom OSVČ na vedlejší činnost, ale malá eseročka případně lidé na dohody. Už tady někteří moji kolegové a předřečníci mluvili o tom, že ve svých návrzích také pamatují na tyto skupiny, které zatím přímou pomoc a podporu, přestože řádně platí závazky vůči tomuto státu - já jsem měl opravdu stovky reakcí na sociálních sítích i do mailu, kdy mně lidé psali své konkrétní životní příběhy. Patnáct, dvacet let podnikají, nikdy o žádnou korunu stát nežádali, ani v žádných dotačních titulech. Nyní jim prakticky ze dne na den vypadly veškeré jejich příjmy z podnikání a mají velký problém ve svých domácnostech, takže v tento okamžik by čekali, že ta vládní podpora, státní podpora přijde rychle a efektivně.

Dával jsem tady také včera srovnání s tím, že mi píšou podnikatelé, že v Německu, nebo v Anglii nebo v Kanadě jednoduchým formulářem dokážou získat finanční prostředky řádově do dvou dnů např. na základě kvartálního obratu jsou peníze a daňových přiznání uvolněny a až následně v dalších týdnech, měsících stát řeší, jestli ta pomoc bude ve formě bezúročné půjčky, nebo část těch peněz bude ponechána přímo jako přímá nevratná dotace.

Myslím si, že toto nám tady stále chybí, aby tady byl nějaký jednoduchý princip, že nějaká částka, tak jako v případě Pětadvacítky, bude vyplacena a pak bude třeba řešeno až na základě vyhodnocení činnosti toho podnikatele třeba podle jeho historie z daňových přiznání, jestli to bude tedy bezúročná pomoc apod. Za to bych se velmi přimlouval a jsme připraveni takovou podporu podpořit, protože tak, jak lidé kritizují program COVID a Antivirus z toho, že je tam pomalá odezva a případně vysoké procento zamítnutých žádostí, tak mám reakce a za to chci poděkovat, že např. právě Pětadvacítka je vyplácena velmi rychle, že lidé poslali žádost a třeba do tří, čtyř dnů měli peníze na účtu. Ale to jsou finance, které nedokážou vyřešit zásadní problémy.

Proto já ve svých pozměňujících návrzích také spolu s ostatními kolegy, jak jsme se dohodli, dávám návrh, abychom pamatovali opět na ty skupiny, jako jsou OSVČ na vedlejší činnost, formou podpory 250 korun na den, tzn. poloviční částka proti té Pětadvacítce, abychom pamatovali také na lidi, kteří jsou na dohodách, to tady také budou rozvíjet kolegové od Pirátů. A také tady vkládám nově podporu pro pendlery. Na pendlery se stále ještě zapomíná. Musím říci, že je to také skupina lidí, kteří vlastně z rozhodnutí vlády přišli o možnost vycestovat do zahraničí za svojí prací. Tak bych byl velmi rád, abychom ani tuto skupinu lidí nepomíjeli, protože i oni mají své rodiny, své závazky, děti a bojují o to, jak zaplatit své výdaje, jak zaplatit střechu nad hlavou.

Bylo tady zmíněno nájemné, které tady komentoval pan kolega Kalousek. Já samozřejmě jeho variantní návrhy za nás za KDU-ČSL budeme podporovat. Myslím si, že to je správný vějíř i různých alternativ. Já si dovolím ještě u nájemného dát ještě jednu variantní úpravu v pozměňujícím návrhu, která říká, aby stát byl připraven kompenzovat nájemné do výše 70 %, nejvýše však 3 000 korun denně. Tak, jak jsem měl možnost toto konzultovat i s podnikateli tady v Praze, kteří podnikají v gastrosektoru, v cestovním ruchu apod., tak vnímají, že toto by především malým a středním firmám tyto parametry vyhovovaly a dokázaly by je vytrhnout z té největší bryndy, ve které teď jsou. Takže to je jedna skupina pozměňujících návrhů. Potom bych chtěl taky ještě uvést jednu formu podpory, po které volají i velké nevládní organizace jako je Svaz průmyslu a dopravy, či Hospodářská komora, a to je možnost odložení platby DPH podnikatelů, živnostníků, firem vůči státu. Jsme v situaci, kdy v těchto dnech nabíhá i povinnost u kvartálních plátců za první kvartál a myslím si, že by bylo fér, aby tady stát transparentně řekl: Podnikatelé, my vám v letošním roce jako stát dáváme možnost odkladu DPH až o 12 měsíců. Není to odpuštění, ale je to možnost odložení ze zákona, nikoliv z toho, jestli finanční úřad uzná za vhodné žádosti daného podnikatele vyhovět. A co je také důležité, navrhujeme, aby v okamžiku, kdy takové opatření by bylo přijato, aby ta částka nebyla úročena. A pokud by tento pozměňující návrh neprošel, tak mám samostatný pozměňovací návrh, který v případě, že je těmto podnikatelům vyhověno v současném režimu, tak, aby se jim to, co neodvedli státu, neúročilo osmi procenty, jak se to úročí dnes.

A pak samozřejmě také dávám návrh na odpuštění silniční daně v letošním roce. Ti, kteří už to zaplatili za první kvartál, tak by se jim to převedlo do příštího roku, protože myslím si, že není v pořádku, a považuji to za nemravné, aby stát v této situaci, kdy navíc většina aut a prostředků, za které platí podnikatelé silniční daň, tak jim dost často stojí na dvorech, nejezdí, tak abychom jako stát vybírali daň silniční. A je to jednoduchá, v obou případech velmi efektivní a rychlá podpora bez složité administrativy, bez kontroly nějakých žádostí apod. Ten stát tyto peníze okamžitě kešově ponechává u těch podnikatelů, kteří to nejvíce potřebují.

Takže to jsou některá opatření, která k tomuto tisku si dovoluji navrhnout. Některá jenom za KDU-ČSL. Některá po dohodě s kolegy z opozičních stran. Myslíme si, že by stát a vláda mohly zvážit podporu této věci, protože jak jsem se to snažil odůvodnit, ta opatření jsou velmi rychlá, efektivní, plošná a pomohou těm nejmenším, středním, ale i třeba těm větším firmám.

Děkuji za pozornost.

