Naštvaný Babiš vynesl žhavé info z Fialovy vlády

Včera předseda ANO Andrej Babiš oznámil, že rozpočet na rok 2026 bude vrácen vládě v demisi k přepracování. Shodl se na tom nově zvolený rozpočtový výbor.
Andrej Babiš k tomu natočil video, které bylo dnes publikováno na sociálních sítích. Po krátkém úvodu o setkání s polským prezidentem Nawrockým přešel k důvodu, proč ho točil. Babiš zmínil řeči opozice, která se jim prý vysmívá, že chtěli dělat svůj rozpočet. „Před měsícem, 30. 9. poslal Stanjura návrh rozpočtu do sněmovny. A potom jsme slyšeli, že tam chybí 30 miliard na dopravní infrastrukturu. Tak jsme si mysleli, že v rámci toho rozpočtu přesuneme peníze z některých kapitol, abychom nezastavili ty dopravní stavby. I pan prezident se ptal na tu dálnici na Polsko,“ propojil Babiš témata.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Opíral se pak o dopis úředníka, který měl být přítomen, když vláda schvalovala „vylhaný rozpočet“. „Během toho jednání tam prý Stanjura, který byl naprosto přesvědčen o příznivém volebním výsledku SPOLU, prohlásil, že ví, že je ten rozpočet sestaven mimo realitu a nezákonně, SFDI, porušovali zákon, ale že do začátku dubna 2026 se s tím prý vydrží a dál se to zase nějak vymyslí a udělá, protože už bude po volbách. Takhle oni fungovali. A potom samozřejmě dělali novely na rozpočet a to letadlo stále jelo dál. A teď narazilo, protože prohráli volby. Tak jim nevěřte, zase lžou,“ apeloval Babiš na veřejnost. „A když skončí rok a my to všechno rozkryjeme, tak se dozvíte úplnou pravdu,“ slíbil ještě.
I Petr Fiala natočil video, a to z Angoly, ze summitu evropských a afrických zemí. S Babišem se shodl, že rozpočet byl 30. září poslán do sněmovny. Následně řekl, že Babiš tvrdil, že má rozpočet vlastní, což se ukázalo jako lež. A začal tlak na to, aby vláda poslala rozpočet do sněmovny. „Teď nám ten rozpočet chtějí vracet. Ale to nedává žádný smysl. Přece naše vláda nebude připravovat rozpočet pro další vládu podle jejích pokynů. Tak ať si ho nachystají sami. To je jediné správné, a tak to má být,“ prohlásil Fiala. A pokračoval, že v rozpočtu nechybí peníze, chybí peníze na „nesmyslné sliby hnutí ANO“. A podle Fialy je to celé jen hra, aby se pozornost odvrátila od Babišova střetu zájmů.
Proč chce budoucí vládní koalice vrátit rozpočet na přepracování?— Petr Fiala (@P_Fiala) November 25, 2025
Protože Andrej Babiš chce odvrátit pozornost od toho, že není schopen vyřešit svůj střet zájmů. pic.twitter.com/y6MNRTFahJ
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta