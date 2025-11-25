Naštvaný Babiš vynesl žhavé info z Fialovy vlády

25.11.2025 10:21 | Monitoring

Nejdříve rozpočet chtěli, teď ho posílají zpátky. Opozice se vozí po hnutí ANO za vrácený rozpočet. Dnes ráno Babiš vrátil úder a vysvětloval, proč tak udělal. Jde o údajně chybějících 95 miliard. A také svědectví úředníka o tom, jak byl nevyhovující rozpočet sestaven.

Foto: Repro X
Popisek: Andrej Babiš

Včera předseda ANO Andrej Babiš oznámil, že rozpočet na rok 2026 bude vrácen vládě v demisi k přepracování. Shodl se na tom nově zvolený rozpočtový výbor.

Andrej Babiš k tomu natočil video, které bylo dnes publikováno na sociálních sítích. Po krátkém úvodu o setkání s polským prezidentem Nawrockým přešel k důvodu, proč ho točil. Babiš zmínil řeči opozice, která se jim prý vysmívá, že chtěli dělat svůj rozpočet. „Před měsícem, 30. 9. poslal Stanjura návrh rozpočtu do sněmovny. A potom jsme slyšeli, že tam chybí 30 miliard na dopravní infrastrukturu. Tak jsme si mysleli, že v rámci toho rozpočtu přesuneme peníze z některých kapitol, abychom nezastavili ty dopravní stavby. I pan prezident se ptal na tu dálnici na Polsko,“ propojil Babiš témata.

„Teď, když se úředníci nebojí, dali nám na papír, že na MPSV chybí na sociální dávky 32 miliard a chybí ve školství, chybí v justici, všude chybí peníze a je tam asi díra 95 miliard nebo možná méně. Zkrátka, to už se nedá opravit, a proto ten rozpočet musíme vrátit,“ vysvětlil Babiš své kroky ohledně rozpočtu. „Lhali vám, lhali vám čtyři roky,“ obvinil dosluhující Fialovu vládu.

Opíral se pak o dopis úředníka, který měl být přítomen, když vláda schvalovala „vylhaný rozpočet“. „Během toho jednání tam prý Stanjura, který byl naprosto přesvědčen o příznivém volebním výsledku SPOLU, prohlásil, že ví, že je ten rozpočet sestaven mimo realitu a nezákonně, SFDI, porušovali zákon, ale že do začátku dubna 2026 se s tím prý vydrží a dál se to zase nějak vymyslí a udělá, protože už bude po volbách. Takhle oni fungovali. A potom samozřejmě dělali novely na rozpočet a to letadlo stále jelo dál. A teď narazilo, protože prohráli volby. Tak jim nevěřte, zase lžou,“ apeloval Babiš na veřejnost. „A když skončí rok a my to všechno rozkryjeme, tak se dozvíte úplnou pravdu,“ slíbil ještě.

I Petr Fiala natočil video, a to z Angoly, ze summitu evropských a afrických zemí. S Babišem se shodl, že rozpočet byl 30. září poslán do sněmovny. Následně řekl, že Babiš tvrdil, že má rozpočet vlastní, což se ukázalo jako lež. A začal tlak na to, aby vláda poslala rozpočet do sněmovny. „Teď nám ten rozpočet chtějí vracet. Ale to nedává žádný smysl. Přece naše vláda nebude připravovat rozpočet pro další vládu podle jejích pokynů. Tak ať si ho nachystají sami. To je jediné správné, a tak to má být,“ prohlásil Fiala. A pokračoval, že v rozpočtu nechybí peníze, chybí peníze na „nesmyslné sliby hnutí ANO“. A podle Fialy je to celé jen hra, aby se pozornost odvrátila od Babišova střetu zájmů.

autor: Karel Šebesta

