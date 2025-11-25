Co tu ještě dělají? V Německu zůstává milion odmítnutých azylantů

25.11.2025 11:12

Přestože německé úřady jejich žádosti o azyl odmítly, v Německu nadále žije téměř milion lidí. Řada Němců si možná pokládá otázku, co v jejich zemi ještě pohledávají?

Foto: thinkstock.com
Popisek: Uprchlíci z Afriky, ilustrační foto

Server nejčtenějšího německého deníku Bild předestřel veřejnosti tvrdá data. Ukázalo se, že v Německu nadále zůstává takřka milion uprchlíků, i když jim již byla odmítnuta žádost o azyl. Nemalá část z nich je prý z Afghánistánu.  

Podle Ústředního registru cizinců (AZR) bylo k 31. říjnu 2025 registrováno celkem 934 553 cizinců se zamítnutou žádostí o azyl nadále žijících v Německu. Čísla ukazují, že tři nejčastější národnosti mezi odmítnutými žadateli o azyl v říjnu letošního roku byli Afghánci (153 550 odmítnutých žadatelů o azyl), Turci (93 762) a občané Kosova (68 261).

Vedle toho v Německu žije asi 2,4 milionu cizinců se statusem osoby, která má nárok na ochranu.

Profesor Daniel Thym z Univerzity v Kostnici (spoluředitel Výzkumného centra pro imigrační a azylové právo) upozornil, že problémy s odmítnutými žadateli o azyl jsou mnoho let stále stejné a nic moc se s tím nedělá. Konstatoval, že jen zlomek lidí, kterým byla v Německu zamítnuta žádost o azyl, nakonec Německo skutečně opustí nebo je deportována i proti své vůli. Přitom podle německých zákonů musí každý uprchlík, kterému byla zamítnuta žádost o azyl, opustit Německo nejpozději v okamžiku, kdy rozhodnutí o zamítnutí azylu nabude právní moci.

Deník Bild v této souvislosti upozornil, že na konci roku 2024 žilo v Německu 72 500 cizinců, na které se vztahovala povinnost deportace, a pobývali v zemi nejméně šest let. Děje se to i v důsledku neutuchajících snah uprchlíků se odvolávat a bránit se proti verdiktům úřadů i u soudů.

„Pokud zamítnutí žádosti o azyl nemá žádné důsledky a ochrana se stane normou, není to humanitární opatření, ale selhání kontroly ze strany státu,“ bije na poplach poslanec AfD René Springer.

Data však také ukazují, že vláda Fridricha Merze deportace odmítnutých žadatelů o azyl významně zrychlila. Mezi lednem a říjnem 2025 již proběhlo 19 538 deportací.

Server magazínu Focus upozornil, že opět roste počet žádostí o azyl v Německu ze strany syrských občanů. Většina těchto žádostí je zamítnuta, ale úřady se současně obávají, že po vlně odmítnutých žádostí bude následovat vlna žalob ze strany lidí, kterým byly žádosti zamítnuty. Spolková asociace německých správních soudců varovala, že může nastat přetížení německých soudů.

Německé úřady na jedné straně upozorňují, že u mnoha uprchlíků pominul důvod k udělení azylu, protože už jim nehrozí pronásledování ze strany Asadova režimu, ten už v Sýrii nevládne, ale na straně druhé je situace v této blízkovýchodní zemi stále velmi nejistá a nelze tvrdit, že by v Sýrii bylo zcela bezpečno.

A pak je tu ještě jeden právní problém, na který upozornil server magazínu Focus. Rakousko již s momentálně vládnoucí syrským režimem uzavřelo bilaterální dohodu o deportacích. Německo se současným syrským režimem prozatím žádnou takovou dohodu neuzavřelo.

Server Deutsche Welle v této souvislosti upozornil, že některých uprchlíků se v poslední fázi zastal i německý ústavní soud, který tak deportace oddálil či zrušil. Jedním takovým příkladem je muž z Guineje v západní Africe, který měl být deportován, ale nepřihlásil se úřadům. Policisté ho vypátrali na jedné z ubytoven a strážci zákona si pro něj přišli. Jenže do pokoje, kde měl přebývat vstoupili policisté bez patřičného povolení. A to je z hlediska ústavního soudu sídlícího v Karlsruhe opravdu velký problém.

Psali jsme:

Evropané upravili mírový plán, Rusové ho odmítli
Rozzuřený Trump velkými písmeny: Zdědil jsem válku, která nikdy neměla nastat
Okamura (SPD): V Německu se kvůli islámskému terorismu ruší předvánoční trhy
Jiří Halík: Kočkopes aneb Kapitalistický socialismus – dotace, dotace…

 

autor: Miloš Polák

