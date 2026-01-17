Jurečka (KDU-ČSL): Tato vláda moji důvěru nemá

Rodina a děti pro ně nejsou prioritou

Hned první kroky to ukazují. Vyhazují odborníky na ochranu práv dětí a práci s ohroženými rodinami, prý kvůli úsporám, přitom na trafiku pro Turka peníze mají!

Už se proti tomu ozvalo zhruba 600 organizací z celé republiky. Varují, že se tím ohrožuje systém, který podporuje péči o děti v rodinách místo v ústavech a větší ochranu dětí. Tohle neříkají politici. To říkají lidé z praxe. A vláda je ignoruje.

Rozpočtová nezodpovědnost bez hranic

Slibují výdaje přes 700 miliard korun, aniž by řekli, kde na ně vezmou peníze. Všechno prý zařídí obří a nekonečný růst ekonomiky. Papír a programové prohlášení vlády zřejmě snesou všechno, ale ono nás to všechny doběhne. Tenhle účet zaplatíme všichni a nejvíc rodiny, střední třída, živnostníci a mladá generace. Pod to se já nepodepíšu.

Zrušení důchodové reformy = kradou mladým budoucnost

Od některých slibů sice couvají, ale stále slibují, že to hlavní z důchodové reformy zruší. Řešení přitom nemají. Nezajímá je to. Abych parafrázoval feldkuráta Katze ze Švejka, to se vládě hoduje, když si na to půjčí peníze. Bohužel jednou budou tyto nezodpovědné kroky šestikoalice mladí splácet i s úroky. My lidovci projídání budoucnosti našich dětí podporovat nemůžeme a nebudeme.

Naprostá schizofrenie v bezpečnostní a zahraniční politice

Podle ministra zahraničních věcí Petra Macinky má naprostá většina Čechů „s výjimkou pár naprostých pošuků“ negativní vztah k Rusku a Ukrajina je přítel a spojenec. Naopak podle poslance Rajchla z SPD by Rusáci ani neměli z Ukrajiny odcházet a hrozba to není, na čemž se neshodne s ministrem obrany za SPD a Filip Turek dokonce dává vinu za ruskou invazi NATO. Premiér mezitím vynáší informace Vojenského zpravodajství a ohrožuje tím životy lidí, kteří pracují pro náš stát. Muniční iniciativa dle nich byla před volbami nanic, teď ji chválí.

No vyznáte se v tom někdo? Je to totální chaos. Vláda, která není schopna ve svém programovém prohlášení ani jednou zmínit Rusko, přestože právě Rusko rozpoutalo válku v Evropě a stálo i za útokem na našem území ve Vrběticích, je sama hrozbou pro naši bezpečnost!

Pravidla musí platit pro všechny

Pro nás jako lidovce je naprosto nepřijatelné, aby byla vládní koalice založena na příslibu právní beztrestnosti pro její členy. Pravidla musí v této zemi platit pro každého stejně, ať už je to premiér, poslanec nebo kdokoli jiný. Stát tu je od toho, aby sloužil lidem, nikoli zájmům několika vyvolených.

To jsou některé z hlavních důvodů a mohl bych psát dál.

