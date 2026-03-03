Herold (ODS): Moderní mobilní protipovodňové zábrany

Lepší být připraven, než překvapen. A u povodní to platí obzvlášť.
Proto jsme pro Prahu 5 zajistili moderní mobilní protipovodňové zábrany, díky kterým bude možné rychleji reagovat na nenadálé ohrožení velkou vodou.
Výstavba protipovodňové mobilní zábrany NOAQ je nesrovnatelně časově i fyzicky jednodušší, nevyžaduje odborné znalosti, další materiál a pracovní prostředky.
Výrobce udává rychlost výstavby v rozmezí 100 m za hodinu. Nové zařízení lze používat opakovaně, odpadá potřeba následných odklízecích a likvidačních prací, která je u užití pytlů s pískem značně pracná. Materiál nepodléhá opotřebení a velice dobře se s ním manipuluje a skladuje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.