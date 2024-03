KSČM: Komunisté požadují vystoupení České republiky z NATO

reklama

KSČM společně s dalšími mírovými a protiválečnými organizacemi trvale požaduje ukončení členství České republiky v NATO a účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí. Komunisté se staví proti soustavnému navyšování výdajů na zbrojení, probíhajícímu navíc v době bezohledných vládních sociálních škrtů, i proti miliardovým nákupům předražené a nepotřebné vojenské techniky například amerických stíhaček F-35. KSČM odsuzuje válečné přípravy, jako jsou například administrativní odvody do armády prosazované českým prezidentem Petrem Pavlem, i snahy o umístění vojsk USA na našem území.

Je to již čtvrt století od chvíle, kdy byla Česká republika zavlečena do vojenského paktu NATO. Stalo se tak otevřeně proti zájmům naší země a jejích občanů, kteří se ani neměli možnost k tomuto mimořádně závažnému kroku vyjádřit v referendu. KSČM nikdy se členstvím České republiky v NATO nesouhlasila a dlouhodobě prosazuje jako jeden ze svých zásadních programových požadavků vystoupení z tohoto paktu.

Od svého vzniku před 75 lety byl vždy pakt NATO útočným agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jeho spojenců. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO a jeho členské státy zločinně bombardovaly Jugoslávii a jsou zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, na Ukrajině i v mnoha dalších zemích. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír. Naopak. Důsledkem bylo utrpení civilistů, smrt a zkáza.

I v probíhajícím konfliktu na Ukrajině sehrává od jeho počátku NATO klíčovou roli, a to v jeho urputné snaze konflikt eskalovat a bránit mírovému řešení. To potvrzují i nedávná odhalení deníku New York Times o provozování soustavy špionážních základen USA na Ukrajině a jejich účasti v probíhajícím vojenském konfliktu. Nejnovější oficiální prohlášení francouzského prezidenta Emanuela Macrona o možném otevřeném nasazení pozemních sil členských států NATO na Ukrajině je však mimořádně nebezpečným krokem. Takovou obludnou politiku, znamenající akutní hrozbu nejen pro celou Evropu a všechny její obyvatele, je třeba co nejrozhodněji odmítnout!

Cílem komunistů je zásadní změna české zahraniční a bezpečnostní politiky tak, aby byla založena na suverenitě, kolektivní bezpečnosti, mezinárodním právu a především míru!

