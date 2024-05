KSČM: Novela zákoníku práce nás vrací do 19. století

reklama

Ta je prezentována svými pravicovými předkladateli jako něco přelomového, co zpružní prý zamrzlý pracovní trh. Je tomu však naopak! Novela výrazně zhorší postavení všech pracujících, prodlouží zkušební dobu z tří měsíců na čtyři a výpovědní doba začne běžet již dnem doručení výpovědi, kterou budete moci dostat třeba e-mailem, a ne až od prvního dne následujícího měsíce. Zkrátí se rovněž denní odpočinek při havarijních stavech. Snahou některých pravicových poslanců pak bude do návrhu protlačit i možnost výpovědi bez udání důvodu.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20277 lidí

Navrhované změny nás vrací o více než sto let dozadu. Stejně jako to, že novela zákoníku práce má zavést možnost zaměstnat o letních prázdninách i nezletilé osoby starší 14 let. Vrací tak do praxe dětskou práci. Neboť Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, která byla přijata Mezinárodní organizací práce v roce 1973, stanovuje nejnižší věk pro vstup do zaměstnání na 15 let a na 18 let v případě práce, ohrožující zdraví či morálku. Tato smlouva byla ratifikována i Českou republikou.

Jako velká výhoda je propagováno umožnění samorozvrhování směn zaměstnanci, i když vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele. Dovedete si však představit reálnost této „velké výhody“ v továrnách, v zemědělství, školství, zdravotnictví, nebo ve službách např. u zaměstnanců hotelů či restaurací, ale i v dalších oborech?! Nikoliv, tato výhoda bude jen pro úzkou skupinu zaměstnanců!

KSČM tyto změny zásadně odmítá! Považuje je v 21. století za naprosto nepřípustné. Většina těchto opatření povede k větší nejistotě zaměstnanců a zhoršení jejich pozic vůči zaměstnavatelům, ale i například bankám a dalším finančním institucím.

Komunistická strana Čech a Moravy KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mišičák (KSČM): Pětatřicet let vlády kapitálu STAČILO! Kavij (KSČM): Nechceme vojenské základny NATO na území ČR! Bubeníček (KSČM): Kam až došla nenávist, politická netolerantnost, nerespektování člověka člověkem Klán (KSČM): Alternativní historie?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE