KSČM: Řekněme Fialovi a jeho pohůnkům v krajích STAČILO!

Kraj má na život občana České republiky obrovský vliv. Kraje řeší například strukturu zdravotnictví, středního školství či veřejné dopravy, silnic II. a III. třídy a měly by řešit i sociální oblast. V mnoha krajích jsou velké tlaky na privatizaci krajských zdravotnických zařízení do soukromých rukou, což by znamenalo výrazné zhoršení dostupnosti zdravotní péče! Ve veřejné dopravě většina krajů osekala spoje a výrazně zdražila jízdné, dochází ke slučování škol. V oblasti sociální péče soukromé firmy sanují to, co nezvládají kraje, a výsledkem jsou předražené a těžko dostupné služby pro občany. Nevyužívaná je i jejich možná legislativní iniciativa.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30484 lidí

V krajích dnes vládnou lidé, kteří neřeší skutečné problémy obyvatel. Starají se pouze o vlastní kšefty. Korupční skandály na krajích provázely vládnutí ODS i ANO po celé uplynulé volební období. Šlo například o:

ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji náměstkem hejtmana za ODS Záchy;

odsouzení na základě účasti na organizované zločinecké skupině hejtmana Moravskoslezského kraje za ANO Krkošky za uplácení lékařů;

obvinění kandidáta na hejtmana za ANO v Ústeckém kraji Hrabáče ze zločinu přijetí úplatku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a krácení daně a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby.

Občané v krajích potřebují dostupné zdravotnictví, školství, kvalitní dopravu i efektivní a fungující sociální služby. Současná garnitura ve vedení krajů prokázala, že na občany kašle a sleduje pouze svůj osobní prospěch. KSČM proto říká v krajích: STAČILO!

Komunistická strana Čech a Moravy KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky