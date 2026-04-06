Kalousek: Největší “pravičáci” se radují, že posílí roli vlády

Je s podivem, kolik lidí se tu raduje, že už nebude muset platit za Český rozhlas a Českou televizi. To je však zásadní omyl. Budeme platit dál a všichni. Jenom už ne poplatky, které posíláme přímo těmto médiím, ale daněmi, které posíláme vládě do státního rozpočtu. Z něj pak budou rozhlas i televize financovány.
Pořád to budou naše peníze z naší kapsy, jenom budou putovat přes státní rozpočet a vládní pravomoc. Takže ti největší “pravičáci” se radují z toho, že platit sice budou dál, ale posílí přitom roli vlády. Úsměvné.
