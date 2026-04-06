Kalousek: Největší “pravičáci” se radují, že posílí roli vlády

07.04.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení koncesionářských poplatků

Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Je s podivem, kolik lidí se tu raduje, že už nebude muset platit za Český rozhlas a Českou televizi. To je však zásadní omyl. Budeme platit dál a všichni. Jenom už ne poplatky, které posíláme přímo těmto médiím, ale daněmi, které posíláme vládě do státního rozpočtu. Z něj pak budou rozhlas i televize financovány.

Pořád to budou naše peníze z naší kapsy, jenom budou putovat přes státní rozpočet a vládní pravomoc. Takže ti největší “pravičáci” se radují z toho, že platit sice budou dál, ale posílí přitom roli vlády. Úsměvné.

Ing. Miroslav Kalousek

