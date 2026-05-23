MPO: Budova Na Františku nabízí i výhled z ikonické kopule

23.05.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tento víkend si bude může široká veřejnost zdarma prohlédnout historickou budovu ministerstva v ulici Na Františku.

Foto: mpo.cz
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se už podvanácté připojuje k festivalu Open House Praha. Už tento víkend si může široká veřejnost zdarma prohlédnout historickou budovu ministerstva v ulici Na Františku včetně reprezentativních prostor a prosklené kopule s výhledem na Prahu.

„Festival Open House je skvělou příležitostí ukázat veřejnosti nejen architekturu a historii budovy Ministerstva průmyslu a obchodu, ale také přiblížit práci úřadu lidem v otevřenější a neformální podobě. Těší mě, že se do této akce už podeváté zapojíme, každoročně přitahuje tisíce návštěvníků,“ říká první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Návštěvníky čekají komentované prohlídky vstupní haly, reprezentačních salonků, balkonů i dalších částí budovy, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Součástí trasy je také oblíbená prosklená kopule, která patří k dominantám budovy ministerstva. A v neděli odpoledne by měl návštěvníky osobně přivítat a provést také ministr Havlíček.

Budova MPO na ulici Na Františku patří mezi výrazné architektonické stavby první poloviny 20. století. Za návrhem stojí architekt Josef Fanta, autor například historické budovy pražského hlavního nádraží. Fasády paláce doplňuje bohatá sochařská výzdoba, na dlouhém kamenném průčelí jsou plastiky symbolizující Průmysl, Obchod, Řemesla a Plavbu, přičemž architektonicky cenné prostory se nacházejí i uvnitř budovy.

Pro veřejnost jsou prostory otevřeny v sobotu i neděli od 10 do 18 hodin formou skupinových prohlídek s průvodcem. Vstup je zdarma a není nutná předchozí registrace. V rámci Open House Praha (ZDE) se lidé mohou podívat do více než stovky běžně nepřístupných budov a prostor po celé Praze.

Zdroje:

https://www.openhousepraha.cz/festival-2026/

