ČEZ: Cvičení SAFEGUARD 2026 prověřilo ochranu střeženého objektu

Cvičení, zaměřené na ochranu a obranu kriticky důležitých objektů, bylo koncipováno jako realistická prověrka připravenosti jednotek reagovat na současné bezpečnostní hrozby včetně prvků hybridního působení, a zároveň jako příležitost k prohloubení spolupráce mezi ozbrojenými silami, energetickým sektorem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
Scénář cvičení počítal s dynamickým vývojem situace a postupným nárůstem rizik, od monitorování a narušování běžného provozu přes organizované protestní aktivity až po přímé útoky na střežený objekt. Jednotky čelily například střelbě z různých směrů, opakovaným průjezdům podezřelých vozidel, činnosti nepřátelských skupin i využití bezpilotních prostředků k průzkumu a simulovaným útokům. Součástí scénáře byly rovněž incidenty, jako je poškození zásobovacího vozidla, útok na zdravotnický tým, výpadky spojení a rušení komunikace, požární poplachy nebo nálezy podezřelých předmětů včetně improvizovaných nástražných systémů.
Významnou roli v cvičení sehráli figuranti představující civilní obyvatelstvo, kteří simulovali demonstrace, blokování vstupů, získávání informací i běžné civilní aktivity v okolí objektu. Cvičení tak prověřilo nejen schopnost fyzické ochrany střeženého prostoru, ale i komunikační dovednosti, rozhodování v krizových situacích a reakci na incidenty s civilním prvkem včetně dopravních nehod či zranění.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Vrcholnou částí bylo zvládnutí komplexního útoku na objekt, během něhož došlo k simulovaným zraněním i ztrátám na životech, výpadku elektrické energie a narušení klíčových systémů. Jednotky byly nuceny přejít na záložní režimy, koordinovat obranu a zároveň zajistit bezpečnost osob i kontinuitu provozu.
„Bezpečnost a odolnost distribuční soustavy patří mezi naše klíčové priority. Cvičení tohoto typu nám umožňují ověřit připravenost na krizové situace v reálném prostředí a posilovat spolupráci s Armádou ČR i složkami integrovaného záchranného systému. Jen díky pravidelnému testování a sdílení zkušeností můžeme zajistit spolehlivé dodávky elektřiny i v mimořádných situacích,“ uvedl Radomír Valica, bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce.
Cvičení SAFEGUARD 2026 bylo navrženo tak, aby co nejvěrněji odráželo současné bezpečnostní prostředí a rizika, která mohou ohrozit kritickou infrastrukturu. Získané poznatky poslouží ke zvýšení připravenosti nejen Armády České republiky, ale i dalších bezpečnostních složek a partnerů z oblasti energetiky. „Spolupráce s Armádou ČR při cvičeních typu SAFEGUARD je důležitou součástí ochrany prvků kritické infrastruktury. Pravidelně si při nich ověřujeme, že připravenost a koordinace všech zapojených subjektů při řešení mimořádných situací jsou na velmi vysoké úrovni,“ uvedl Martin Bílek, bezpečnostní ředitel ČEPS.
„Cvičení SAFEGUARD realizovaná na reálných objektech kritické infrastruktury představují optimální formu přípravy jednotek Aktivní zálohy na plnění úkolů za krizových stavů. Společnosti ČEPS a ČEZ Distribuce jsou v tomto ohledu klíčovými partnery teritoriálních sil, jejichž součástí jsou krajská vojenská velitelství a prapory územní obrany včetně 201. praporu územní obrany v Pardubickém kraji. Díky jejich vstřícnému přístupu dlouhodobé podpoře vytváříme kvalitní podmínky pro výcvik a připravenost našich jednotek,“ řekl ředitel KVV Pardubice plukovník Petr Holý.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům, a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku