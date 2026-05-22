Ministryně Schillerová: Hlavně se nenechejme vyprovokovat

Vážení přátelé, Češi a Němci jsou už dávno smíření. Vždyť jsme v roce 1997 podepsali Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích. Němci v ní litují svých zločinů spáchaných na nás a my zase litujeme, že během jejich odsunu došlo k excesům a zbytečnému utrpení. Teď už je nejvyšší čas, aby smíření dosáhli i sudetští Němci. Všem je jasné, že Benešovy dekrety nezrušíme. Tak proč jitřit staré rány?
Narodila jsem se v Brně, a tak všechny ty události okolo sjezdu Sudetoněmeckého landsmašaftu vnímám asi citlivěji. Viděla jsem, jak pan Bernd Posselt řeční během piety za oběti holocaustu. Myslím, že kdyby zůstalo jen u toho proslovu, opravdu bychom to mohli vnímat jako akt smíření. Jenomže on to byl spíš takový úvod sjezdu sudetských Němců na brněnském výstavišti. A já se vnitřně ptám, kolik z té tisícovky zúčastněných bylo předtím na pietě za nacistické zločiny?
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Pořádat sraz Sudetendeutsche Landsmannschaft na českém území je pro mě osobně těžké nebrat jako provokaci. A pomalovat sochu Edvarda Beneše, jak se stalo pár dní předtím, je pomatenost. Ta socha stojí před právnickou fakultou, na které jsem sama studovala. Je součástí mých vzpomínek.
A taky nám připomíná 17. listopad 1939, kdy nacisté zavřeli české vysoké školy a část jejich studentů odvlekli do koncentračních táborů. „Vaši vůdcové byli zastřeleni pro spojení s Židem Benešem!“ řvali tehdy esesáci, než je nahnali do dobytčáků. A teď, po 87 letech, dva Češi v předvečer srazu landsmannschaftu v Brně pomalují Beneše červenou barvou. Je mi z toho smutno.
Rozhodně nechci těmito slovy vyhrocovat debatu. Právě naopak, ohrazuji se proti těm, kteří začínají dělat dusno tam, kde už byla historie uzavřena. Češi a Němci spolu žijí v míru dávno a nepotřebují k tomu „smíření“, které servíruje českému národu pan Posselt.
Zachovejme klid, přátelé, mějme se navzájem rádi a stejně tak i naše sousedy. A hlavně nenechejme se vyprovokovat.
Hezký víkend.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku