Kalousek: Proč do zahraničních rukou, proboha?

23.05.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prodeji výrobce výbušnin Explosia

Popisek: Miroslav Kalousek

Explosii, a. s., kupoval stát v roce 2002 od Agrofertu se zdůvodněním, že “je to z hlediska bezpečnosti státu nezbytné”. Prosadil to ministr vnitra Gross. Dnes, když je bezpečnostní situace mnohem horší, se jí stát chce zbavovat?

Pokud ano, tak proč do zahraničních rukou, proboha? Je to nenahraditelná kapacita, jediná svého druhu na našem území. Kritérií by v případě privatizace mělo být mnohem víc, než jenom cena.

Ing. Miroslav Kalousek

Veřejný zájem

K tomu, co píšete zde - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svarovska-Zeleni-Nahoda-nebo-zakon-na-miru-791498, kdo rozhoduje, jaká stavba je ve veřejném zájmu? Na základě čeho? Jinak brát lidem právo se odvolat obecně se mi vůbec nelíbí a děkuji za upozornění.

