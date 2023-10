Kalousek (TOP 09): Splnit v září cíl, který jsme si stanovili v květnu, by mělo být samozřejmostí

reklama

Dovolte mi přednést prvních pár poznámek po nahlédnutí do vládního návrhu o státním rozpočtu na rok 2024:

Oproti červencové makroekonomické prognóze, z které má vycházet odhad příjmů, si vláda “přimalovala” do příjmů 19 miliard, aby mohla o 19 miliard zvýšit výdaje. Výdaje utratí zcela jistě, příjmy jsou zcela “na vodě”. 26 miliard deficitu vláda přesunula na SFDI, tuto částku je nutno přičíst k deficitu státního rozpočtu. Deficit vládního hospodaření tak bude i v příštím roce atakovat hranici 300 miliard a bude vysoko přes 3 % HDP. (1 % HDP= 77,5 mld)

V žádném případě se tak nejedná o “odpovědný” rozpočet. Je to rozpočet, který extrémně zadlužuje budoucnost a silně podpoří inflaci. Ještě horší je střednědobý výhled na léta 2024 a 2025. Navrhované deficity 235 a 220 miliard jsou konsolidací jen kosmetickou, spíše jsou jen konzervací špatného hospodaření.

Říkám otevřeně, že jako vládní poslanec bych pro tento návrh hlasovat nedokázal. Navrhl bych ho vládě vrátit s tím, že nový návrh musí:

Na příjmové straně respektovat červencovou makroekonomickou prognózu, tedy 1921, a ne 1940 miliard. Dodržet závazek snížit deficit SR oproti letošku o cca 1 % HDP. Tedy: 295-77,5=217,5, a proto deficit stanovit maximálně ve výši 220 miliard. Výdaje proto stanovit na maximálně 2141 a ne 2192 mld.

To by od vládního poslance nebyla “rebelie”. To by bylo jen trvání na dodržení rozpočtového cíle, který si vládní strany samy stanovily letos na jaře, při vědomí obtížnosti splnění takového úkolu. Chápu, že splnit čtyřletý cíl se někdy nemusí podařit. Splnit však v září cíl, který jsme si stanovili v květnu, by mělo být samozřejmostí.

Přikládám zprávu vlády (ZDE) k “balíčku”, v které vláda ještě v květnu tvrdila, že deficit státního rozpočtu na rok 2024 bude 210 miliard a že “deficit například 280 miliard by žádnou konsolidací nebyl…

