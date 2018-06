Kalousek (TOP 09): V celém fiskálním kompaktu nenajdete jediné slovo, které by nás přibližovalo k přijetí eura

Dámy a pánové,

pan poslanec Munzar tady přesvědčivě argumentoval formulacemi týkajících se koordinace hospodářských politik. Já si myslím, že je k tomu potřeba ovšem dodat, že tyto formulace jsou v hlavě IV. a vláda přistoupila k fiskálnímu kompaktu s tím, že si vyjednala výjimku, nebo uplatnila právo výjimky na hlavy III a IV, tedy v té koordinaci hospodářských politik mají výjimku a my přistoupením k této smlouvě těmito formulacemi nebudeme vázáni. To za prvé.

Ale především jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Poslanci SPD, ale i někteří jiní, hovoříme-li o této smlouvě, vždy o ní mluví jako o zásadním kroku k přijetí eura a argumentují proti přijetí eura v České republice. S veškerou zkušeností ministra financí a dlouholetého poslance, který vyjednával a schvaloval ty, či ony smlouvy, říkám zcela rozhodně, že v celém fiskálním kompaktu nenajdete jedno jediné slovo, které by nás o krůček přibližovalo k přijetí eura, ať už si to přijetí někdo z nás přeje, nebo nepřeje. Prostě to tam není. A jestliže někdo argumentuje eurem, když mluví o fiskálním kompaktu, dopouští se zásadního argumentačního faulu.

Já samozřejmě vládě velmi vyčítám, že uplatnila výjimku i na hlavu III, protože holt ta hlava III je gros a jádro fiskálního kompaktu a daleko přísněji, než Maastrichtská kritéria uplatňuje některé parametry na hospodaření veřejných rozpočtů. I tam máme výjimku.

Takže skutečně naprosto zásadní dopad přijetí této smlouvy pro realizaci hospodářské politiky vlády tady prostě není. To je bohužel fakt. Já bych si přál, aby byl, ale on není. Zbývá ten jeden jediný argument, který je velmi zlehčován. A sice, že všechny země kromě Velké Británie, která se rozhodla pro brexit, všechny ostatní země přistoupily k fiskálnímu kompaktu, byť řada z nich - Polsko, Maďarsko - si také jako vláda České republiky uplatnila výjimku na hlavy III a IV.

V politice jsou, dámy a pánové, symboly důležité. To znamená, logicky si spousta našich partnerů z těch 26 zemí, které už přistoupily, položí otázku. No, když to ti Češi nechtějí ratifikovat úplně stejně jako ti Britové, nechtějí oni nakonec taky vystoupit z té Evropské unie jako Britové? A já patřím k těm, kteří si nepřejí, aby si naši partneři tuhle otázku kladli, protože je to znejisťuje v jistotě, jaký my jsme vlastně partner.

Není to marginální důvod, je to zcela zásadní důvod. Pro tento důvod také pro to budeme hlasovat. A ještě jednou zpátky k tomu, že tvrdím - a prosím, aby mi kdokoliv ukázal jedno písmeno v té smlouvě, které nás přibližuje euru - tak já si dovolím tvrdit, že ti, kteří jsou proti fiskálnímu kompaktu, jsou pro to, abychom vystoupili z Evropské unie. Je to samozřejmě nesmysl, já si to nemyslím. Ale je to argument mnohem logičtější, než argument těch, kteří říkají, že přistoupením k fiskálnímu kompaktu se přibližujeme euru.

Děkuji.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



autor: PV