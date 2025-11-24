Niedermayer (TOP 09): Drzost premiéra Fica nezná mezí

Premiér Fico si pochvaluje, že chce prezident Trump dotlačit Rusko k vítězství v jeho agresi na Ukrajině.
Zároveň ale naléhavě žádá NATO, aby Slovensku poskytlo protivzdušnou obranu – zjevně proto, aby jeho zemi chránilo, až jím oslavovaný vítěz využije nabyté síly a bude ve vojenské expanzi pokračovat.
Drzost premiéra Fica nezná mezí. A měl by si zjevně srovnat v hlavě, kdo je jeho spojenec a přítel, a kdo jeho zemi ohrožuje.
RNDr. Luděk Niedermayer
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV