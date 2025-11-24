Niedermayer (TOP 09): Drzost premiéra Fica nezná mezí

24.11.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice slovenského premiéra Roberta Fica.

Niedermayer (TOP 09): Drzost premiéra Fica nezná mezí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Premiér Fico si pochvaluje, že chce prezident Trump dotlačit Rusko k vítězství v jeho agresi na Ukrajině.

Zároveň ale naléhavě žádá NATO, aby Slovensku poskytlo protivzdušnou obranu – zjevně proto, aby jeho zemi chránilo, až jím oslavovaný vítěz využije nabyté síly a bude ve vojenské expanzi pokračovat.

Drzost premiéra Fica nezná mezí. A měl by si zjevně srovnat v hlavě, kdo je jeho spojenec a přítel, a kdo jeho zemi ohrožuje.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Psali jsme:

Poslanci končící vlády podpořili zdražení energií, varuje Okamura
Zklamání EU z klimatického summitu. Ropné země si postavily hlavu a nic nepomohlo
Rozzuřený Trump velkými písmeny: Zdědil jsem válku, která nikdy neměla nastat
Neboj se být slušný, píše Alena Vitásková ve své nové knize. Ale chce to odvahu

Co ???, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseberan 96 , 24.11.2025 16:05:49
Ty si srovnej v hlavě kde žiješ a bydlíš ! Pak se seber ,nalož plnou polní a mazej na frontu když se ti nelíbí mír !!!

|  5 |  0

