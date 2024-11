Kavij (KSČM): Lži premiéra Fialy se staly tradicí. Tentokrát o povodňových financích z EU

Původně slibovaná padesátimiliardová pomoc na odstraňování zářijových povodňových škod, které EU slibovala ČR se velmi brzy smrskla na částku lehce přesahující miliardu korun.

Vědom si, že slibem nezarmoutíš, přispěchal známý brněnský lhář Fiala koncem září s další ze svých lží. S předsedkyní Evropské komise Ursulou der Leyenovou se prý dohodl na balíku peněz ve výši 2 miliard eur na pomoc naší republice.

Pár týdnů poté se slíbená částka smrskla na částku přesahující lehce 1 miliardu korun.

Jako v jiných případech i tentokrát profesor Nutella vyslal signály, co na tom, že opět vařil z vody. Evropská unie má v současné době zcela jiné priority a pomoc pro české občany k nim v žádném případě nepatří. Naopak, jsou to pokračující přesuny peněz na Ukrajinu a schvalování dalších neúčinných sankčních balíčků proti RF. V budoucnu realizace dlouhodobého snu v podobě vytvoření společné armády EU.

Do řádných parlamentních voleb zbývá téměř rok. Asociální a prolhaná vláda Petra Fialy, pyšnící se největším množstvím skandálů za tříletou dobu vládnutí vědoma si svého pošramoceného postavení mezi občany se přesto a právě proto začíná již nyní lísat do přízně svých voličů. Samotný král lhářů Fiala v bílé košili připomíná na billboardech, placených samozřejmě jako vždy z peněz daňových poplatníků, vládní úspěchy. Nevím, které úspěchy ve skutečnosti Fiala má na zřeteli, ale okradení seniorů v podobě valorizací, svého času nejvyšší inflace ČR mezi státy EU, nedostupné bydlení a zdravotní péče, jen tak namátkou, to jistě nebudou! Navíc k nim do řádných voleb v roce 2025 přibudou další aféry a lži již dnes nejhoršího vládního kabinetu od převratu v roce 1989. Tohle vše je pouze malá část sdělení a argumentů k tomu, aby voliči v nadcházejících parlamentních volbách řekli nekompetentní současné vládě STAČILO!

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



