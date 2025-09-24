Kavij (KSČM): Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí

Trochu mi to připomíná „lepšolidovce“, kteří po nedělní návštěvě svého chrámu jsou také těmi nejčistšími. Máme věřit majiteli šifrovaného telefonu, současnému ministru vnitra Rakušanovi, nebo jednomu ze svědků o úplatcích v Dozimetru, podle kterého TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN?
Přemýšlíte také nad tím, zda větším nepřítelem demokracie jsou tzv. skryté koalice některých kandidujících stran, kvůli kterým Ústavní soud nemohl několik nocí spát, nebo mafiánské praktiky, které se netýkají pouze ministra vnitra Rakušana, ale při dobré vůli bychom našli i další z ministrů Fialovy vlády?
Jak vyzývá své poslední, nejvěrnější zbytky voličů proukrajinský premiér Petr Fiala, a průběh vyšetřování kauzy Dozimetr tomu nasvědčuje, teď jde o všechno! Za několik dní máme možnost říci STAČILO!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
