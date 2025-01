Kavij (KSČM): Nikdo neví v čem, ale koalice SPOLU se podle lidovce Výborného osvědčila

Jan Kuchař byl položen dotaz

Byl byste pro, aby politici, co sedí na více židlích brali plný plat jen za jednu funkci? A dochází vám, že lidem to vaše navyšování platů vadí hlavně kvůli tomu, že navyšujete v takové míře a chcete to dělat pravidelně jen sobě? Proč se stejně jako vám politikům nezvedají pravidelně platy všem, co ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.