Kavij (KSČM): Přispějí zbrojař Strnad a oligarchové k upevnění demokracie v ČR?

Jeho signatáři požadují vyšší zdanění superbohatých, v době kdy majetková nerovnost dosáhla bodu, kdy ohrožuje samotné základy demokracie, kdy extrémní bohatství umožňuje úzké skupině lidí kupovat si politický vliv a ovládat vládní rozhodování. Signatáři, kteří se sami řadí mezi nejbohatší lidi planety, přiznávají, že současný stav je neudržitelný a společnost se kvůli němu potácí na okraji pasti. Současně autoři varují, že hrstka globálních oligarchů už fakticky převzala kontrolu nad vládami, omezuje svobodu médií a brzdí technologické inovace.
Myslíte, že vyslyší nejbohatší Čech zbrojař Strnad, který za loňský rok navýšil majetek o 175 miliard korun, „vydělávající“ na lidských životech a utrpeních, zveřejněnou výzvu? K upevnění základů demokracie v České republice může samozřejmě přispět i uhlobaron Křetínský, majitel bytů OKD Bakala a další oligarchové, jejichž původ majetku je často opředen tajemstvím a záhadami z období tunelování, privatizace, rozkrádání a vyvádění majetku státu do soukromých rukou dnešních nejen oligarchů, po převratu v roce 1989.
Mgr. Miroslav Kavij
