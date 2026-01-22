Kavij (KSČM): Přispějí zbrojař Strnad a oligarchové k upevnění demokracie v ČR?

23.01.2026 9:05 | Komentář
autor: PV

V den zahájení Světového ekonomického fóra v Davosu byl zveřejněn dopis téměř 400 milionářů a miliardářů z 24 zemí světa adresován světovým lídrům jednání v Davosu.

Kavij (KSČM): Přispějí zbrojař Strnad a oligarchové k upevnění demokracie v ČR?
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Jeho signatáři požadují vyšší zdanění superbohatých, v době kdy majetková nerovnost dosáhla bodu, kdy ohrožuje samotné základy demokracie, kdy extrémní bohatství umožňuje úzké skupině lidí kupovat si politický vliv a ovládat vládní rozhodování. Signatáři, kteří se sami řadí mezi nejbohatší lidi planety, přiznávají, že současný stav je neudržitelný a společnost se kvůli němu potácí na okraji pasti. Současně autoři varují, že hrstka globálních oligarchů už fakticky převzala kontrolu nad vládami, omezuje svobodu médií a brzdí technologické inovace.

Myslíte, že vyslyší nejbohatší Čech zbrojař Strnad, který za loňský rok navýšil majetek o 175 miliard korun, „vydělávající“ na lidských životech a utrpeních, zveřejněnou výzvu? K  upevnění základů demokracie v České republice může samozřejmě přispět i uhlobaron Křetínský, majitel bytů OKD Bakala a další oligarchové, jejichž původ majetku je často opředen  tajemstvím a záhadami z období tunelování, privatizace, rozkrádání a vyvádění majetku státu do soukromých rukou dnešních nejen oligarchů, po převratu v roce 1989.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

