Kordová Marvanová: Problém s médii veřejné služby nezačal s loňskými volbami

Mnoho z těch, kteří nyní smutně komentují odchod Václava Moravce z ČT, roky přihlíželi tomu, jak je Rada ČT destruována politiky ovládanou volbou v Poslanecké sněmovně. A nic neudělali pro skutečnou nezávislost veřejnoprávních médií, dokud měli pocit, že jim ČT fandí. A přihlíželi odchodu nepohodlných novinářů a rušení kritických pořadů.
Problém s médii veřejné služby nezačal s volbami v loňském roce, jak si někdo myslí. Je tady už dávno. Dokud bude Rada ČT a ČRo volena pouze pod taktovkou politických stran podle politického klíče a zákulisních dohod, nelze mluvit o jejich nezávislosti a nestrannosti, jak bylo zamýšleno před 35 lety, kdy veřejnoprávní média vznikla. To se musí změnit!
