Kordová Marvanová: Problém s médii veřejné služby nezačal s loňskými volbami

10.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odchod Václava Moravce z České televize

Kordová Marvanová: Problém s médii veřejné služby nezačal s loňskými volbami
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Mnoho z těch, kteří nyní smutně komentují odchod Václava Moravce z ČT, roky přihlíželi tomu, jak je Rada ČT destruována politiky ovládanou volbou v Poslanecké sněmovně. A nic neudělali pro skutečnou nezávislost veřejnoprávních médií, dokud měli pocit, že jim ČT fandí. A přihlíželi odchodu nepohodlných novinářů a rušení kritických pořadů.

Problém s médii veřejné služby nezačal s volbami v loňském roce, jak si někdo myslí. Je tady už dávno. Dokud bude Rada ČT a ČRo volena pouze pod taktovkou politických stran podle politického klíče a zákulisních dohod, nelze mluvit o jejich nezávislosti a nestrannosti, jak bylo zamýšleno před 35 lety, kdy veřejnoprávní média vznikla. To se musí změnit!

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Psali jsme:

Kordová Marvanová: Airbnb znovu v parlamentu
Kordová Marvanová: Pracujeme na urychlené změně rozvodové novely
Kordová Marvanová: Co se letos podařilo
Kordová Marvanová: Zestátnění veřejnoprávních médií by byla velká chyba

