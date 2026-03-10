Trumpovi hoří veřejné mínění. Proto vyslal vzkazy o Íránu

10.03.2026 7:55 | Zprávy
autor: Miloš Polák

47. prezident USA Donald Trump oznámil, že by válka v Íránu mohla brzy skončit. Podle agentury Reuters chtěl uklidnit trhy a aby ceny ropy přestaly růst. „Zasáhneme je tak tvrdě, že pro ně ani pro nikoho jiného, kdo jim pomáhá, nebude možné tuto část světa kdykoli získat zpět,“ řekl Trump na tiskové konferenci. Írán kontroval, že válka skončí, až ji ukončí on. Do akce se chystají jihokorejské patrioty i francouzská letadlová loď s jaderným pohonem.

Trumpovi hoří veřejné mínění. Proto vyslal vzkazy o Íránu
Foto: The White House
Popisek: Prezident USA Donald J. Trump

Válka na Blízkém východě trvá již deset dní. Trhy obchází nejistota. Ceny ropy rostou. 47. prezident USA Donald Trump oznámil, že by válka mohla brzy skončit, protože Íránci už nemají takřka žádné letectvo ani námořnictvo. Průzkum agentur Reuters/Ipsos zveřejněný v pondělí zjistil, že 67 % Američanů očekává v nadcházejících měsících růst cen benzínu a pouze 29 % schvaluje válku. Pokud Írán neuvolní Hormuzský průliv, aby se trh s ropou uklidnil, přijde podle Trumpa ostrá akce.

„Zasáhneme je tak tvrdě, že pro ně ani pro nikoho jiného, kdo jim pomáhá, nebude možné tuto část světa kdykoli získat zpět,“ řekl Trump na tiskové konferenci.

Američtí představitelé většinou tvrdí, že cílem Washingtonu je zničit íránské raketové kapacity a jaderný program.

Jihokorejský ministr zahraničí Čo Hjón uvedl, že americká a jihokorejská armáda jednají o možném přesunu některých amerických systémů protiraketové obrany Patriot umístěných v Jižní Koreji, které by měly být použity ve válce proti Íránu. O jednáních mezi Jižní Korejí a USA informuje server katarské televize Al-Džazíra.

Média s odkazem na jihokorejské vládní zdroje uvedla, že systémy Patriot se připravují k přesunu na Blízký východ, přičemž do země dorazí těžká americká vojenská transportní letadla, která zahájí leteckou přepravu.

Do akce se chystá i francouzská letadlová loď s jaderným pohonem Charles de Gaulle, u které si s námořníky před jejich další cestou zazpíval státní hymnu francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož video s vojáky, kterým stojí po boku, koluje na sociálních sítích.

 



Íránské revoluční gardy v reakci na Trumpova slova uvedly, že nedovolí, aby „jeden litr ropy“ opustil region, pokud budou útoky ze Spojených států a Izraele pokračovat. „My jsme ti, kdo určí konec války,“ uvedl mluvčí podle státních médií.

Íránská státní média ukázala velké davy v několika městech shromážděné za novým vůdcem, mávající íránskými vlajkami a držící portréty jeho otce Alího Chámeneího, nejvyššího vůdce zabitého izraelským útokem první den války.

Podle agentury Reuters se íránská společnost na volbě nového nejvyššího duchovního Modžtaby Chámeneího štěpí.

„Byla to facka našim nepřátelům, kteří si mysleli, že systém se zhroutí smrtí jeho otce. Cesta našeho zesnulého vůdce bude pokračovat,“ řekla 21letá univerzitní studentka Zahra Mirbagheriová z Teheránu.

Druhá část společnosti smrt Alího Chámeneího oslavovala. Ale po začátku války vlna demonstrací poněkud opadla.

„(Elitní revoluční) gardy a systém jsou stále mocné. Mají desítky tisíc vojáků připravených bojovat, aby udržely tento režim na místě. My, lidé, nemáme nic,“ řekl Babak, čtyřiatřicetiletý podnikatel z města Arak, který raději neprozradil své příjmení.

