Naopak rétorika jeho válečné posedlosti eskaluje. Na summitu Mezinárodního institutu pro strategická studia v Praze exceloval výroky, že Rusové a jejich výhružky směrem k Západu jsou mnohdy k smíchu, k odrazení Rusů by Západ měl být drzejší a ofenzivnější, případně by mohl využít přesných cílených úderů.
Pisálci Řehkova projevu zřejmě záměrně opomněli, kterak Putin, Módi a Si Ťin-pching vytvářející nový světový řád přidělávají nové vrásky na Trumpově tváři. Stejně jako vzkaz USA Evropě, že snižují vojenskou pomoc zemím blízko Ruska na nulu, kdy uvedený finanční program vojenské podpory vyprší v září příštího roku, reagující tak na přihlášení Evropy k větší zodpovědnosti za vlastní obranu a ke zvýšení výdajů na obranu na 5 % HDP.
Narůst výdajů na zbrojení naši váleční stratégové v čele s Řehkou zvládli bez sebemenšího protestu našich občanů, zbývá jen upozornit našeho „druhého“ premiéra Zelenského. Tomu se trochu situace poslední dobou začíná vymykat z rukou. Posledním příkladem je skončená velká demonstrace proti vládě, v Kyjevě na Náměstí Nezávislosti reagující na schválení v prvním čtení návrhu zákona o zpřísnění trestní zodpovědnosti vojáků za neuposlechnutí rozkazu. Do srpna platila dlouhodobá a prodlužovaná „amnestie“ pro dezertéry a ty vojáky, kteří bez rozkazu opustili jednotku, a mohli se bez trestu vrátit ke své jednotce. Záměrem tak bylo dostat zpátky do armády některé z 200 až údajně 300 tisíc vojáků, dezertujících během války. Nyní jim hrozí 5-10 let vězení. Za pravdu dávám těm protestujícím, kteří drželi v rukou transparenty s hesly „Trestáte nesprávné osoby“, či „Služba není otroctví“.
Hesla inspirující i pro dění ve fašizující se české kotlině.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV