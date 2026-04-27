Kavij (KSČM): USA tlačí vyrabovanou a stále více zadluženější ČR do dalšího zadlužování

27.04.2026 22:33 | Profily PL
autor: PV

Ještě neskončila přestřelka mezi vládou ČR a prezidentem, kdo bude stát v čele naší delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře a média předhazují občanům k diskusi další pseudoproblém.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - USA tlačí vyrabovanou a stále více zadluženější ČR do dalšího zadlužování

Česko si zažádalo o nejmenší evropskou půjčku na obranu ze zemí V4! Zatímco premiér Babiš tuto skutečnost komentuje slovy „Nepochopil jsem, proč Česko požádalo o tak nízkou částku. Je to velká škoda, protože tento program je velmi dobrý“, bývalá ministryně obrany Černochová (ODS) argumentuje tím, že „po aplikování pravidel půjčky bylo množství projektů velmi malé a na menší projekty nemělo ministerstvo obrany dostatek personálu. I vzhledem k administrativní náročnosti“. Dle bývalého bezpečnostního poradce Tomáše Pojara (ODS) byla dalším faktorem opatrnost státu vůči dalšímu zadlužování v eurech, kdy české ministerstvo financí se nechce příliš zadlužovat v eurech, mimo jiné i kvůli kurzovému riziku.

 Jen pro srovnání. Z celkového objemu finančních prostředků 150 miliard eur si plánuje ČR půjčit 2,06 miliard eur, zatímco Maďarsko přes 16 miliard eur a Polsko přes 43 miliard eur.

 Lze-li za něco minulou asociální a militantní vládu expremiéra Petra Fialy (ODS) pochválit, pak je to právě skutečnost, že ze zemí V4 si zažádala o nejmenší evropskou půjčku na obranu. Přestože pravým důvodem nevyužití možnosti půjčky určitě nebyla mírotvorná politika, ale neschopnost bývalé vlády, respektive MO AČR, stejně jako pokračování v trendu nákupů vojenské techniky předcházejících vlád, to je nákupů bez výběrového řízení, provázené korupcí, úplatky a nevýhodnými smlouvami z české strany. Všichni máme v živé paměti výkladní skříň takovýchto zakázek, korupční kauzu nákupu obrněných transportérů Pandur od rakouské firmy Steyr, ve které Marek Dalík podle obžaloby požadoval půlmiliardový úplatek. Osobně věřím, že se nejedná o pomyslnou špičku ledovce, a to vzhledem k výši kontraktu na nákup amerických stíhaček F -35, ke kterému došlo za období ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a kdy značnou část záloh stihla uhradit ještě vláda Petra Fialy (ODS).

Ale k začátku komentáře současného premiéra Andreje Babiše. Dluh je dluh, bez ohledu na to, komu jej bude Česká republika splácet. Za situace, kdy předcházející Fialova vláda za 4 roky zadlužila občany ČR o dalších více než 1,2 bilionu Kč a kdy rozpočet ČR na letošní rok počítá se schodkem dalších cca 350 miliard Kč, není žádný prostor pro pokračování zadlužování našeho státu. Zájmy zbrojařů, stále silnější protiruská hysterie, ani vyhrůžky amerického prezidenta Trumpa vůči státům, které si neplní finanční závazky vůči NATO, nesmí uvést ČR do dalšího navyšování státního dluhu, namísto řešení oprávněných potřeb občanů ČR a skutečných problémů se kterými se potýká nejen ČR, ale tzv. „vyspělý“ Západní svět.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
