Kettner (SPD): Premiér považuje za úspěch vlády duševní mrzačení dětí

Často se k nám dostávají drastické zprávy ze západních zemí o dětech, jež mají zničený život, protože podlehly módní transgenderové ideologii, jež jim způsobila doživotní psychická traumata, nebo dokonce i fyzická, pokud podstoupily operativní změnu pohlaví. Na těchto vpravdě mengelovských zločinech, které zahrnují vše, od vyzývání mozků přes nasazení blokátorů puberty, jež brání vývoji pohlavních znaků, až po chirurgickou vivisekci, co hrůzné dílo dokoná, se bohužel mnohdy podílel i vzdělávací systém.

Mysleli jste si, že u nás se nic takového nemůže stát? Může. A premiér se tím ještě vytahuje. Nové osnovy totiž mimo jiné zahrnují genderovou výchovu. Což znamená, že rodiče, kteří dnes často úspěšně vyreklamují své malé dítě z hodin předčasné sexuální výchovy, která obsahuje nejen explicitní popisy pohlavních aktivit, ale také LGBT ideologii, budou mít smůlu. Jakmile se totiž něco takového dostane do rámcových vzdělávacích programů, stává se to povinnou výukou a maminkám a tatínkům hrozí za její odmítnutí i vězení.

Mám za sebou čtvrt století pedagogické kariéry. Dění ve školství se mě už proto silně dotýká. Navíc jsem otec. Vím, co je prosazování autority ve třídě. Existuje však jasná červená čára: Škola má učit, ale výchova je právem rodičů, a to i dle Listiny základních práv a svobod. Jenže tohle progresivističtí ideologové, kteří mají ve školách čím dál větší vliv, nerespektují. Prosazují, aby stát děti de facto „vyvlastnil“, otce a matku degradují na pouhého dárce spermatu a inkubátor a jejich potomky štvou proti nim.

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co vám to připomíná? Jistě, Orwellův román 1984. Jako by se ministerstvo školství změnilo v Ministerstvo pravdy a Ministerstvo lásky najednou. Naleje dětem do hlav ideologii, jež vymaže veškeré historické zkušenosti i biologické zákonitosti, a nahradí je LGBT doktrínou. A kdo se vzepře, bude potrestán. Ne, zatím nejsme tak daleko. Ale směřujeme k tomu. Musíme se vzepřít - jako milující rodiče, jako zodpovědní učitelé i jako rozumní politici. Dokud můžeme. Jak vidíme ze západních zkušeností, později už může být pozdě.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11229 lidí

Nové osnovy nutí děti v rámci dějepisu, aby se kromě nezpochybnitelných faktů učily i neomarxistické LGBT ideologii. Mají rozpoznávat, v jakém žijí „genderovém řádu“ (tedy nikoli primárně v demokratickém právním státě?), a učitel si má prý nechat jen pro sebe svůj „názor“, že pohlaví jsou jen dvě. Což je tedy absurdní, protože v biologii se přesně tohle samozřejmě učí. Takže něco jiného se děti dozvědí ve výuce historie, a něco jiného v přírodovědě?

Prý tohle totální zmatení pojmů není problém a dle autorů osnov je to stejné, jako když se v dějinách křesťanství neříká, zda Bůh opravdu existuje. Bezva. Takže se přiznává, že gender je něco jako náboženská víra? Ono se tu vůbec vedle sebe kladou ověřená fakta a módní doktrína, pojmy a dojmy. I v tom, že se vágní kategorie „genderu“ dává na roveň jasným definičním znakům, jako příslušnost k rodině, škole, kultuře, náboženství, obci národu, státu. Nemá to naopak být tak, že sexuální orientace nesmí mít vliv na postavení občana?

Zrůdné je, že progresivisté takto útočí na ty, co jsou daleko zranitelnější než dospělí. Týrají je psychicky a často je přivedou k fyzickému zmrzačení. Vážně to připomíná nacistické experimenty včetně onoho vytrhávání dětí z rodiny a podřízení jejich výchovy státní ideologii. Není divu, že roste počet chlapců a dívek, vyžadujících péči psychologa. A údajně konzervativní premiér, který se hlásí ke katolickému vyznání, nám ještě radostně sděluje, že jsme na této cestě ke genderové totalitě dosáhli pod jeho vedením dalšího „pokroku“.

Tahle vláda nám sebrala hodně. Ale děti si vzít nenecháme. Na ty se nesahá, pane premiére!