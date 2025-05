Kettner (SPD): Tohle je obrovský průšvih, proti kterému protestují úplně všichni

Děkuji za slovo.

Tato faktická bude mimo můj proslov. Proboha, když se koukneme, kdo všechno proti tomu protestuje, proti tomu přílepku, proti tomu financování těch nepedagogických pracovníků, vždyť už proti tomu protestuje prakticky úplně každý z oboru. Profesní organizace učitelské, veškeré sdružení, co se týká zřizovatelů. Lidi, kteří jsou z toho nadšení, by se dali spočítat možná na prstě jedné ruky.

Proč tohleto proboha neposloucháte? Proč to tlačíte za každou cenu? Tady se vám neustále opakuje, že ten školský zákon, ta novela, je dobrá věc. Je tam spousta, převažuje tam spousta dobrých věcí. Jenom tohle je obrovský průšvih, proti kterému protestují úplně všichni. Proč to tam proboha držíte za každou cenu? Nechcete vzít rozum do hrsti a tohleto, co dělá ten problém, tak prostě odstranit a pak to projde jak nůž máslem? Nechápu. A zkuste mi vysvětlit, proč na tom tak tvrdohlavě trváte, když se to nelíbí prakticky vůbec nikomu, kromě navrhovatelů.

Děkuji.

