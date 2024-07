Klán (KSČM): Nová studená válka

Čeští občané jsou využívání jako užiteční idioti, kteří mají poslušně poslouchat své pány kdesi za oceánem. Naše desetimilionová země má zprostředkovávat konflikt s jednou z hlavních velmocí na světě, s Ruskem. Chce česká vláda, abychom dopadli stejně jako zničené země Afghánistán, Irák, Sýrie nebo Ukrajina?

Současná neokonzervativně neoliberální vláda, která má ve svém čele schopného odříkávače hlavních ideologických frází, nám ukazuje zářné zítřky pro Česko i Ukrajinu. Dokonce to vypadá skoro tak, že Ukrajina má vlastně dobýt Rusko. Inu, vzor z doby dávno minulé. I jiné armády totiž chtěly stanout až na hlavním Rudém náměstí a jak to dopadlo. Ministr zahraničí, Pirát bakalář Jan Lipavský, přezdívaný Lipánek, se bouří podobně. Jen je zvláštní, že když Ukrajina podle nich pořád vojensky vyhrává, proč podle mnoha českých i západních médií ztratila přibližně 20 procent svého území? Něco tady nesedí.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29021 lidí

Je tomu skutečně již rok, co se koná na Ukrajině „speciální vojenská operace“, zkráceně válka. Každý konflikt je špatný. Proto je třeba vyjednávat příměří. Je přitom nutné pochopit příčiny konfliktu a jeho důsledky. O faktorech vzniku tohoto konfliktu bylo již napsáno mnohé, ale vláda ani spřízněná média nerozebírají, co po jeho ukončení. Česká klasická média v čele s Českou televizí na nás chrlí, jak Ukrajina vítězí. Přitom pořádně neukáže, co se tam vlastně děje. Vůbec neuvažuje o druhé možnosti. Co když zvítězí Rusko? Co se stane, když se konflikt ukončí a Rusko bude tím státem, který bude určovat tón?

Nebo díky diplomatickým jednáním nastane příměří, a pak vyjednaný mír, který rozdělí Ukrajinu na sféry vlivu, které jsou tam už teď fakticky ustaveny. USA získají 70 až 75 procent a Rusko na jihovýchodě 20 až 25 procent. Hranice si sice vzájemně oficiálně neuznají, ale fakticky tam budou existovat. Občasné přestřelky na tom v dalších dekádách nic nezmění. To je také možný budoucí scénář.

Zda a jak shrnout rok trvání konfliktu na Ukrajině vzhledem k Česku? Domnívám se, že jsme se o českých občanech, své zemi i o jejích údajných elitách hodně dozvěděli. Na takovouto válku není Česko připraveno a nejhorší šok pro českou vládu asi teprve přijde. Spousta věcí byly jen nafouknuté bubliny. Někteří vládní spojenci to už začínají nenápadně pomalu přiznávat.

Nebezpečí velké války je větší než kdy jindy. Možná proto Rusko chce přehodnotit smlouvu START III a zahrnout do ní i francouzské a britské jaderné zbraně. Právě Británie se vedle USA jeví jako jeden z největších zastánců války a obrany aktuálního kolabujícího systému. Není divu, právě tam začal a tam je jádro systému spekulativního neoliberálního kapitalismu. Platí to, co říkali naši předci: "Když kobyla chcípe, nejvíc kope."

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky