Klán (KSČM): Ústava, rovnost a realita personální politiky

02.02.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Ústavní agent, prezident řádu a klidu, Petr Pavel Pávek, ať už vědomě, nebo jen nešikovnou otevřeností, učinil něco, co se jeho předchůdcům obvykle nestávalo.

Klán (KSČM): Ústava, rovnost a realita personální politiky
Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

Přiznal totiž nahlas to, co se jinak šeptá, že velvyslancem nemůže být „každý“, jak by se snad dalo dovodit z Listiny základních práv a svobod, nýbrž jen ten správný někdo. Jinými slovy: Ten, kdo projde sítem vztahů, loajality a správného postavení ve správnou chvíli.

Na papíře to přitom vypadá idylicky. Rovnost v přístupu k funkcím, zákaz diskriminace, otevřená soutěž schopností. V praxi však diplomatická kariéra působí spíše jako uzavřený klub, kde se vstupné neplatí znalostmi, ale známostmi. A kde se o „důvěře“ mluví tehdy, když by bylo přesnější mluvit o klientelismu.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 31260 lidí

Kritici přitom upozorňují na konkrétní personální příběhy, které tento systém ilustrují. Třeba případ českého velvyslance v Rusku, jenž měl ještě jako náměstek ministra obrany prosazovat nákup radarové techniky ze zahraničí, z Polska, namísto řešení domácího výrobce z Pardubic. Jistě, lze namítnout, že šlo o odborné rozhodnutí, geopolitickou nutnost nebo shodu okolností. Stejně tak ale nelze ignorovat, že právě tito lidé se později objevují na prestižních diplomatických postech, jako by šlo o přirozené povýšení za „dobře odvedenou práci“.

A tady se dostáváme k jádru problému. Nejde ani tak o to, zda byl konkrétní nákup výhodný, nebo zda je konkrétní velvyslanec kompetentní. Jde o to, že systém odměn a postupů působí uzavřeně, netransparentně a vůči běžnému občanovi prakticky neproniknutelně. Prezident pak není garantem ústavních principů, ale jejich tiskovým mluvčím v realistickém překladu: Rovnost ano, ale jen do chvíle, než narazí na „politickou realitu“.

Možná tedy nejde o skandální přiznání, ale o nechtěně upřímnou diagnózu stavu. Ne že by Listina neplatila, ona jen platí jinak pro ty, kteří jsou uvnitř, a pro ty, kteří zůstávají venku. A první prezident, který to vysloví nahlas, si možná zaslouží uznání za otevřenost. Ale rozhodně ne za stav věcí, který tím v rámci normalizované demokracie normalizuje.

Mgr. Jan Klán

  • KSČM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Klán (KSČM): Praha nepotřebovala žádnou bombu, protože měla Hřiba
Klán (KSČM): Fronta se hroutí, elity se štěpí
Klán (KSČM): Tři příčiny úpadku TOP 09
Klán (KSČM): Vybíráme peníze na střelu STANa Drábová

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokracie , Klán , KSČM , Pavel , rovnost

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Funguje v České republice rovnost a otevřená soutěž schopností?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Finance pro neziskovky

Dobrý den, dá se říci, že většina obyvatel uvítala, že se nyní konečně začalo prozkoumávat financování naprosto neúměrného množství neziskovek v ČR. Domnívám se, že schvalovací proces celá léta prováděla konkrétní skupina úředníků, kdy lze předpokládat i propojení na mnohé politiky /viz. "barmské že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

S věkem se mění naše představa erotikyS věkem se mění naše představa erotiky Chutné omáčky hotové za pár minutChutné omáčky hotové za pár minut

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Klán (KSČM): Ústava, rovnost a realita personální politiky

4:31 Klán (KSČM): Ústava, rovnost a realita personální politiky

Ústavní agent, prezident řádu a klidu, Petr Pavel Pávek, ať už vědomě, nebo jen nešikovnou otevřenos…