Stojanová (Piráti): Aby se konečně stavělo rychleji, ale zároveň chytře

19.03.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavebnímu zákonu.

Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Na ústavně-právním výboru jsme řešili několik zákonů, které budou mít dopad na to, jak se lidem v Česku žije. Stavební zákon, zrušení služebního zákona a rozšíření působnosti NKÚ.

U stavebního zákona je pro nás důležité, aby se konečně stavělo rychleji, ale zároveň chytře. Aby vznikaly byty, které si lidé budou moct dovolit, a ne jen další výhody pro velké developery.

U zrušení služebního zákona jsem zásadně proti. Stát potřebuje odborníky, kteří mohou pracovat férově a hlavně bez strachu z politických čistek.

A pokud jde o kontrolu veřejných peněz, podporuji, aby NKÚ mohl dohlížet kromě veřejnoprávních médií i na další instituce hospodařící s veřejnými prostředky, například státní podniky. Když jde o veřejné peníze, kontrola má být samozřejmostí.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
