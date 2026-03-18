Stojanová (Piráti): Aby se konečně stavělo rychleji, ale zároveň chytře

Na ústavně-právním výboru jsme řešili několik zákonů, které budou mít dopad na to, jak se lidem v Česku žije. Stavební zákon, zrušení služebního zákona a rozšíření působnosti NKÚ.
U stavebního zákona je pro nás důležité, aby se konečně stavělo rychleji, ale zároveň chytře. Aby vznikaly byty, které si lidé budou moct dovolit, a ne jen další výhody pro velké developery.
U zrušení služebního zákona jsem zásadně proti. Stát potřebuje odborníky, kteří mohou pracovat férově a hlavně bez strachu z politických čistek.
A pokud jde o kontrolu veřejných peněz, podporuji, aby NKÚ mohl dohlížet kromě veřejnoprávních médií i na další instituce hospodařící s veřejnými prostředky, například státní podniky. Když jde o veřejné peníze, kontrola má být samozřejmostí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.