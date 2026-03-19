Milion chvilek nasadil Svěráka. Další jména následují

Milion chvilek pro demokracii se chystá na demonstraci na Letné. Ačkoli není jasné, čemu všemu se bude akce věnovat, kolik témat zahrne, jedna věc je dána. Zdeněk Svěrák akci Milionu chvilek podpořil.
„Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letenské pláni vystoupí legendární český herec, spisovatel, dramatik – a jeden z oddaných strážců odkazu našeho národního velikána Járy Cimrmana – pan ZDENĚK SVĚRÁK! Další jména zveřejníme už zítra. Těšte se. Pozvěte na Letnou své přátele! Tohle bude událost, u které nesmíte chybět. Díky za sdílení dál!“ napsali organizátoři demonstrace.
Konkrétně na akci Milionu chvilek promluvil i v roce 2019. „Je to protestní shromáždění. Ale já to přesto cítím jako oslavu. Cítím, že tady oslavujeme, že jsme se probudili. Takže dobré ráno!“ volal Svěrák na akci Milionu chvilek před sedmi lety. Tehdy vítal „pokojný hněv“ občanů, kteří se v roce 2019 stavěli proti tehdejší vládě Andreje Babiše. Už tehdy Svěrák prohlašoval, že „toto utkání nebude krátké“.
