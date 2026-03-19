Milion chvilek nasadil Svěráka. Další jména následují

19.03.2026 13:31 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Legendární český herec, scenárista, ale i zpěvák Zdeněk Svěrák je ve svých takřka devadesáti letech stále aktivní, a to i v rámci občanské společnosti. Rozhodl se podpořit plánovanou sobotní demonstraci Milionu chvilek na Letné. Milion chvilek ostatně podporuje dlouhodobě.

Milion chvilek pro demokracii se chystá na demonstraci na Letné. Ačkoli není jasné, čemu všemu se bude akce věnovat, kolik témat zahrne, jedna věc je dána. Zdeněk Svěrák akci Milionu chvilek podpořil.

„Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letenské pláni vystoupí legendární český herec, spisovatel, dramatik – a jeden z oddaných strážců odkazu našeho národního velikána Járy Cimrmana – pan ZDENĚK SVĚRÁK! Další jména zveřejníme už zítra. Těšte se. Pozvěte na Letnou své přátele! Tohle bude událost, u které nesmíte chybět. Díky za sdílení dál!“ napsali organizátoři demonstrace.

Před loňskými podzimními volbami Svěrák vystoupil a apeloval především na mladé lidi, aby se zachovali zodpovědně a šli volit. V prezidentské kampani na počátku roku 2023 podpořil tehdejšího prezidentského kandidáta Petra Pavla. K prezidentským volbám se vyjádřil opakovaně. V minulosti kritizoval prezidenta Miloše Zemana, podpořil Karla Schwarzenberga, když se odehrávalo prezidentské klání mezi již zesnulým knížetem a pozdějším prezidentem Zemanem. Proti Miloši Zemanovi o pět let později podpořil i profesora Jiřího Drahoše. Opět proti Miloši Zemanovi.

Konkrétně na akci Milionu chvilek promluvil i v roce 2019. „Je to protestní shromáždění. Ale já to přesto cítím jako oslavu. Cítím, že tady oslavujeme, že jsme se probudili. Takže dobré ráno!“ volal Svěrák na akci Milionu chvilek před sedmi lety. Tehdy vítal „pokojný hněv“ občanů, kteří se v roce 2019 stavěli proti tehdejší vládě Andreje Babiše. Už tehdy Svěrák prohlašoval, že „toto utkání nebude krátké“.

Psali jsme:

7 dní do devadesátky. Milion chvilek vytáhne na Letné znovu Svěráka
Gott a Turek jsou špatní, Svěrák a Pavel dobří? Nacher o akci neziskovky
Za sbírku na ukrajinskou raketu vězení? Advokát Nielsen promluvil
Udělení řádu Svěrákovi zvedlo ze židle Knížáka. Vytažen film Kolja

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Strach, že Letná bude průšvih. Jak se nenechat oblbnout Milionem chvilek

12:09 Strach, že Letná bude průšvih. Jak se nenechat oblbnout Milionem chvilek

„Letná bude praskat ve švech,“ sliboval předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář minulý týden ohledně …