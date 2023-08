Klán (KSČM): Válkova rada lékové pomoci

reklama

Skutečností je ale reálný socialismus 80. let 20. století a krize v době 5demoliční vlády hlásící se k hodnotám prezidentským, jako je např. humanitární bombardování se zvětšuje. Jestliže nás na konci minulého roku trápila krize Nurofenová, dnes nás trápí krize Endiaronová. Jdeme od bolesti k průjmu a Endiaron bude prý až v lednu příštího roku.

Co na to ministr Válek? Já za nic nemůžu, já nic nezmůžu. Ministři za TOP 09 jsou malí páni, to trh, koronavirus, Čína a válka na Ukrajině. Vláda s rukama v klínu s tím nemůže nic dělat. Jen postavit komisi pro dostupnost léčivých přípravků. Když je každá rada drahá, pomůže lékový sovět. Je třeba zasednout a diskutovat. Komise zasedala více jak 20krát a bez výsledku. Kdo v této „radě lékové pomoci“ sedí, to se mi nepodařilo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zjistit. Důvodem je prý ochrana osobních údajů. Inu situace z 80. let 20. století.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 67% Nevěřím 19% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 1944 lidí

Také ministr zdravotnictví za tradici, odpovědnost a prosperitu 009 odmítl zveřejnit výši svého platu. A to prý v zájmu svobody. Je přece veřejným činitelem placeným z veřejných peněz a svetr prý nosí. Nic by však nemělo být utajováno; žádné TOP 09 SECRET! Ministerstvo ale mlčí, a když nemlčí, tak mlží a ministr lékařské humanity na sociální síti twitter se raději věnuje komentování konfliktu na Ukrajině. Tam je cílová skupina jeho voličů nebo klientů. Tanky Leopard jsou mu bližší než české zdravotnictví. Inu profesor ze zlaté lodi.

Nevíme, jestli má místopředseda TOP 09 telefon na A. Babiše, ale jeho schopnost vyřídit něco pro nemocné končí na jeho naivitě. V globálním kapitalismu jsou klíčem k řešení lékové politiky komunisté. Zásluhou globálních kapitalistů je největším výrobcem léčiv Čína, následována Itálií, Indií a Švýcarskem. Bez problémů by tedy šlo zajistit dostupnost. Stačí jen chtít: kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Jenže velkým spojencem TOP 09 a ODS je Tchaj-wan, tak možná léky získáme od nich. Můžeme se modlit s lidovci; možná nám léky dodá nějaký ten Lidlove. Ale doufejme, že nevypukne konflikt s Čínou, pak by u nás mohli být mrtví, aniž by po nás Čína vystřelila. Ani by nemusel zasedat tajný lékový sovět.

Každý má právo na ochranu zdraví, ale nedostatek základních léčiv ohrožuje zdraví občanů ČR. O tom žádná! Naplnění Listiny základních práva a svobod tohle 5demoliční vládu nezajímá. Mluví více než A. Babiš, ale skutek utek. Čí zájmy vlastně hájí? Stačí se totiž podívat na to, kdo je dnešním vlastníkem společnosti Zentiva. Je to zahraniční kapitál, přesněji Američané. Proč nám tedy nepomohou oni? Země neomezených možností? Nebo snad nikomu nechtějí léčiva prodávat? Pokud ano, tak za nesmyslnou cenu?

Hlavně na tom vydělat a lidský život jde stranou. Kola globálního byznysu se točí dál a lidem se točí hlava, když shání léky. Ministr ze zlaté lodi, nelidský ministr asociální strany ve svetru TOP 09.

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klán (KSČM): Obranná dohoda s USA je horší než se SSSR Klán (KSČM): Mašínové - vrazi, oběti nebo hrdinové? Klán (KSČM): Kartel pravdy a lásky Klán (KSČM): Seber bank

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.