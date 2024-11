Klecanda (STAN): Děti se naučí rozpoznávat rizika a chovat se bezpečně v on-line prostředí

Novinkou je letos zvláštní cena hlavního města Prahy pro nejaktivnější pražskou základní školu. Vyhraje základní škola, která bude mít největší podíl úspěšných absolventů základního kvízu soutěže. Hlavní cenou je projížďka všech žáků základní školy historickými tramvajemi Dopravního podniku hl. m. Prahy. Akce trvá až do 31. ledna 2025.

Děti se do soutěže mohou přihlásit sami na webu pořadatele ZDE. V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail).

„Bezpečnost na internetu a mediální gramotnost jsou dnes nesmírně důležité, protože internet se stal nedílnou součástí našich každodenních životů. Soutěž Kraje pro bezpečný internet je skvělou příležitostí, jak děti naučit rozpoznávat rizika a chovat se v on-line prostředí bezpečně. Jsem nadšený, že se letos přidává i zvláštní cena hlavního města Prahy, která motivuje naše školy k ještě větší aktivitě. Přeji všem účastníkům hodně štěstí v dalších kolech soutěže. Věřím, že získané znalosti a dovednosti jim budou do budoucna velmi užitečné,“ říká pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda.

Kvíz, ve kterém mohou žáci a žákyně soutěžit, je připraven ve třech úrovních. Pro první stupeň a druhý stupeň základní školy a pro studenty a studentky středních škol. Smyslem kvízu je upozornit na rizika spojená s internetem a s bezpečným chováním v on-line prostoru.

Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. Nejlepší postupují do krajského kola, dále mohou postoupit do celostátního kola a od partnerů soutěže mohou získat hodnotné ceny v podobě x-boxů, dronů, tabletů či chytrých hodinek.

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda STAN



