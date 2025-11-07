Klempíř (Motoristé): Vždy budu stát na straně ohrožených umělců

07.11.2025 10:21 | Monitoring

Rozhovor ke klipu Soudní proces, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

Klempíř (Motoristé): Vždy budu stát na straně ohrožených umělců
Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Večer předtím, než uveřejnil Deník N reportáž o mém hraní v Řezníkově klipu Soudní proces, mi redaktorka Zdislava Pokorná zaslala sérii otázek. Poslušně jsem odpověděl, ona však mou citaci neuveřejnila. Tak vám to dám alespoň sem.

ZDISLAVA:

Dobrý večer, chci se Vás zeptat na několik dotazů. V roce 2013 jste účinkoval ve videoklipu „Soudní proces“ rappera Martina Pohla alias Řezníka, kde jste ztvárnil soudce. – Můžete prosím popsat, jak k vaší účasti došlo? Kdo vás k projektu oslovil a jakou roli jste v klipu přesně hrál?

Pomáhal jste Martinovi Pohlovi nějak s přípravou textu nebo scénáře k písni „Soudní proces“? Pokud ano, jakým způsobem?Zvažoval jste tehdy, zda se v klipu objevují scény nebo výroky, které by mohly být vnímány jako výzvy k násilí nebo vulgarity mířené na konkrétní osoby?

Jak dnes, s odstupem času, hodnotíte obsah klipu „Soudní proces“, a zejména scénu s kanystrém benzínu, ve které účinkujete vy osobně? V letošním rozhovoru Datarun Life jste s poznamenal, že jste to při natáčení měli „zapálit“. Jak jste tento výrok myslel? Šlo o nadsázku, nebo o autentický komentář?

Jaký je dnes váš vztah s Martinem Pohlem (Řezníkem)? Spolupracujete nebo jste v kontaktu i mimo umělecké projekty? Řezník bývá dlouhodobě označován za kontroverzního rappera, například kvůli skladbě Konečné řešení. Sdílíte s ním umělecký pohled na svobodu projevu, nebo se od některých jeho postojů distancujete?

Díky,

Zdislava Pokorná
Deník N

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • poslanec
OTO:

V listopadu 1989 se u nás bojovalo nejen o svobodu národa, ale i svobodu projevu a umělecké tvorby. Mimochodem Václav Havel právě za takovou svobodu léta bojoval s komunistickou cenzurou prostřednictvím svých projevů a dramatických textů.

V roce 2013 jsem rád vystoupil v klipu „Soudní proces“ talentovaného kolegy Martina „Marty“ Pohla a dostal malou roli soudce. Proč? Protože mě silně oslovil trapný a totalitní praktiky připomínající soudní proces, spojený s předešlým Martyho klipem „Konečný řešení“, ve kterém vtipní rappeři bojovali s absurdním obviněním policie, že z některých věcí si „nelze dělat legraci“. Jenže to právě ve svobodném státě musí být možné, jinak svobodný není!

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
98%
1%
hlasovalo: 4551 lidí

Ostatně moudrý Jan Werich řekl: „Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat.“ A přesně podle této výzvy dle mého Marty postupuje ve svých písních, klipech a oceňovaných filmech - bojuje s blbostí nadsázkou, humorem, originalitou a kvalitním zpracováním. Pochopitelně s cílem vyvolat rozruch a přinutit posluchače k vlastnímu uvažování a závěrům. Obdobně postupují i jiní rappeři, ale třeba i spisovatelé, filmaři a další umělci.

Klip „Soudní proces“ dnes s odstupem vnímám jako velké memento o tom, že pro velkou část populace bylo v roce 2013 nemožné přistoupit na hru "když o něčem zpívám, ještě neznamená, že to schvaluji nebo to dokonce dělám". Provokativní klip o šíleném soudním procesu se ve své době stal jedinečným příkladem vítězství svobody slova a svobodného uměleckého projevu.

S Martym trvale nespolupracuji ani jsem jeho tvorbu nikdy neovlivňoval, ale vždy budu stát na straně umělců, ohrožených cenzurou nebo nebezpečnými totalitními praktikami. Nedopustím, aby se něco podobného vrátilo!

Psali jsme:

Klempíř (Motoristé): Jdu pracovat a sloužit republice ze všech sil
Klempíř (Motoristé): Nemám za sebou žádné zlodějiny a podvody
Klempíř (Motoristé): Kulturu považujeme za národní poklad
Klempíř (Motoristé): Co se stane s českou kulturou a ČT + ČRo po volbách?

Článek obsahuje štítky

cenzura , totalita , umění , motoristé , Klempíř

autor: PV

Mgr. Lucie Potůčková byl položen dotaz

Spravedlnost

Nebylo by nejspravedlivější, kdybyste jako politici neměli imunitu? Proč ji nezrušíte? Podle mě tak se sebe děláte něco víc. Kdybyste neměli imunitu, tak by pak ani nemohla nastat situace, že někdo nebude vydán a vyšetřován. Co vy na to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

