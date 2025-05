Knechtová (ANO): Musíme zohlednit význam nepedagogických pracovníků

Tady bych ráda upozornila na to, že my tady pracujeme s čísly, která jsou jakýmsi průměrem, ale máme v České republice obce, které mají i dluhy. Řeší to Ministerstvo financí a je potřeba se podívat, zda tito zřizovatelé nezřizují mateřské, případně základní školy.

Za další je důležité zohlednit význam nepedagogických pracovníků pro plynulý provoz škol a odpovídajícím způsobem stanovit rozpočtové priority. Tady je jasně vidět, když se podíváme do jednotlivých kapitol, že Ministerstvo školství rozhodně není prioritou této vlády. A za mě je důležité zahájit odbornou diskusi se zástupci škol, zřizovatelů a odborné veřejnosti o dlouhodobém řešení financování nepedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno fungování škol v celé České republice. Proč se ptám? Protože Svaz měst a obcí i nadále trvá jejich nesouhlas s převodem financování nepedagogických pracovníků na obce a města. A já se chci zeptat, jak se vypořádalo Ministerstvo školství a vláda s podnětem Svazu měst a obcí, protože přesun odpovědnosti za financování nepedagogických pracovníků školských zařízení na zřizovatele, tedy obce, města Svaz měst a obcí stále odmítá. V rámci nedávného jednání s představiteli vlády České republiky vedení svazu sice kvitovalo posunutí zamýšleného převodu na září letošního roku a převod na leden 2026, ovšem obce a města nemají aktuálně k dispozici žádnou seriózní analýzu dopadu z hlediska střednědobého výhledu na své rozpočty.

Tady chci upozornit, že obce samozřejmě nerozpočtují pouze na jeden kalendářní rok, ale jsou ze zákona povinny zpracovávat střednědobý výhled. Požádali jsme proto ministra financí o poskytnutí tohoto materiálu. Dokud se společně nad touto analýzou nesejdou expertní skupiny Svazu měst a obcí a Ministerstva financí, nelze očekávat změnu rozhodnutí rady svazu, která převod financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele v plném rozsahu odmítá. Takže Svaz měst a obcí bude i nadále hlasitě upozorňovat na nesystémovost tohoto kroku a trvat na respektování legitimních požadavků samospráv.

Já bych se také ráda vyjádřila k tomu, jak my tady tak podporujeme tu mantru, jak mají obce a města spoustu peněz. Tak já bych ráda řekla, že města a obce se podílí na zajišťování bezpečnosti a zřizují Městské policie. To znamená, že nespoléhají se jenom na Ministerstvo vnitra, ale samy konají, dofinancovávají výkon státní správy. Zeptejte se svých tajemníků na jednotlivých obcích, především na ORP. Zhruba 60 procent financí pokryje výkon státní správy.

Dále my v regionech spolufinancujeme sociální služby. To znamená, že musíte myslet v tom rozpočtu měst a obcí na to, že pravidelně každý rok odchází nevelké finanční prostředky na spolufinancování sociálních služeb, a to je jak péče o seniory, je to pomoc zdravotně postiženým a handicapovaným občanům a řešení další problematiky v této oblasti. To znamená, že pokud vezmu v úvahu pozměňovací návrh, co se týká financování nepedagogických pracovníků, tak si musíme opět říct, že to neprošlo připomínkovým řízením, a tudíž vlastně nemáme k této změně opravdu odborné podklady zpracované v rámci například RIA a vyjádření legislativy.

Další věc je, že od 1. 1. 2026 na nepedagogy má přijít avizovaných 11 miliard. A já se tady už poněkolikáté ptám, jestli jsou tyto finanční prostředky dostačující. Od ledna 2025 v Česku narostla minimální měsíční mzda na 20 800 korun. Zároveň bude zrušena zaručená mzda v soukromé sféře a zůstane pouze zaručený plat ve veřejné a státní sféře. Zaručený plat v roce 2026 pravděpodobně vyskočí na 22 500 korun. Takže, pane ministře, já bych byla ráda, kdybyste nám v rámci svého vystoupení odpověděl na tyto zásadní otázky.

Pro zajištění efektivního a kvalitního řízení vzdělávání v území je podle mě nezbytně nutné, aby všichni aktéři věděli, jaké jsou jejich role, za co a komu odpovídají a jaké primární úkoly plní. Činnost škol v daném území jako celku není zpravidla systematicky koordinována, neboť se zde nachází větší množství zřizovatelů, kteří však neodpovídají za odbornou a pedagogickou úroveň školy, což je úlohou ředitelů škol. Takže já to znovu zopakuji, ředitelé škol mají na starosti odbornou a pedagogickou úroveň školy.

A podle vás by se na tom v současné době měly podílet obce? Jakým způsobem budou obce vytvářet kritéria na počet například uklízeček? A to se bavíme o tom jednom spektru pracovníků, ale my máme taky ve školách odborné pracovníky, jako jsou účetní, ekonomové, asistentky ředitelů, kteří se zabývají přijímacím řízením. To znamená, my máme ve školství spoustu i odborných pracovníků a je samozřejmě hezké, že my myslíme v rámci státní správy a úřadu na to, že je potřeba zaplatit IT pracovníka, a tam jste protlačili výjimky, ale kde to řešíte ve školství? Kde se zabýváte tím, které činnosti ve škole je potřeba řešit dodavatelsky a které činnosti by naopak měla mít škola například z důvodu ochrany osobních údajů nebo z důvodu bezpečnosti?

Tady se mnohdy šermuje strategii 2030 plus. Já musím za sebe říct, že po dalším prostudování této strategie to hodnotím tak, že si z ní každý vždycky vybere to, co se hodí. A proto bych tady ráda na mikrofon upozornila na klíčovou aktivitu 42 nepedagogické týmy školy. Bude vytvořen minimální standard týmu nepedagogických zaměstnanců dle druhu a velikosti školy, který definuje nezbytně nutné nepedagogické pozice a rozsah úvazků pro optimální fungování školy, a to jak v oblasti technicko-provozní, tak administrativní, ekonomické či organizační. Financování standardizovaného týmu bude součástí institucionálního financování.

Opatření číslo 5, efektivní spolupráce zřizovatelů, ředitelů a úředníků. Cílem je posílení efektivní spolupráce mezi zřizovateli, vedením škol, úředníky a Ministerstvem školství s pozitivním dopadem na rozvoj vzdělávacího systému prostřednictvím zvyšování kompetencí, znalostí a dovedností těchto aktérů a růstem jejich vzájemné důvěry. A já se tedy ptám, jestli kroky, které teď aktuálně činíme, opravdu posilují tu vzájemnou důvěru?

Takže na závěr svého projevu bych chtěla poděkovat panu ministrovi, který, věřím, se bude věnovat mým dotazům a bude ještě možnost v rámci debaty do té dvanácté hodiny na ně zareagovat. Děkuji.

