Farský (STAN): Potřebujeme více spolupráce, méně překážek mezi státy

29.10.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spolupráci a vývoji v Evropské unii.

Farský (STAN): Potřebujeme více spolupráce, méně překážek mezi státy
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

V debatě s bývalým ukrajinským ministrem obrany Oleksij Reznikovem a analytičkou Veronikou Víchovou, s novinářem Josefem Pazderkou na téma Škola odolnosti: Z frontové linie do Evropy. Inspirační fórum na Festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Těžká debata. Paradoxně nejoptimističtější mi přišel pan Reznikov. Ukrajinci bojují čtvrtým rokem ruskou třídenní válku. Pokládají životy za hodnoty, které my přijímáme jako samozřejmé - svoboda, demokracie, suverenita. Ta touha po životě, jasné přesvědčení, že to, co dělají, má smysl. To odhodlání. Ta akceschopnost.

Nebylo mi lehko komentovat, jak je možné, že v EU všechno tak dlouho trvá. Že se hledá shoda 27 států, že EU byla postavena jako mírový a obchodní projekt a že změnit ji je strašně složité. Vzpomínal jsem na svůj Fulbright projekt - jak zvýšit obranyschopnost a akceschopnost Evropy. A jak těžko se k tomu posouváme. Přestože mi to přijde zcela jasné - pro bezpečnou a prosperující Evropu a tím i Česko potřebujeme více spolupráce, méně překážek mezi státy.

Evropa má obrovskou sílu a obrovské možnosti, přitom ji sami oslabujeme. Zbytečně. A nebezpečně. Víme, co dělat. Dokládají to zprávy, které psal Draghi, Letta, Ninistö. Ale jde to tak těžko…

Děkuju za pozvání k diskusi i zájem o tohle téma. Sál byl plný! Těším se zase příští rok, snad budu moc být optimističtější.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
