Knechtová (ANO): Živnostníkům by doopravdy pomohlo snížení daňové povinnosti

Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste ve třetím čtení podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila s kolegyněmi Schillerovou, Hanzlíkovou, Babišovou a kolegou Alešem Juchelkou, který usiluje o obnovení právní úpravy pojistného na sociálním zabezpečení ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným do stavu před takzvaným konsolidačním balíčkem, respektive přesněji řečeno daňovým balíčkem.

Proto navrhujeme snížení minimálního počtu vyměřovacího základu, jak už i výše měsíčního vyměřovacího základu a vyměřovacího základu pro jednotlivá pásma. Je to krok směrem k podpoře našich malých a středních podnikatelů, k podpoře těch, kteří často stojí na začátku svého podnikání sami s minimálními prostředky a mají přitom velké ambice. Tento návrh je cestou ke spravedlnosti a podpoře těch, kteří si to zaslouží.

Nezavádíme žádné daňové úlevy pro velké korporace, žádné výhodné podmínky pro zahraniční vlastníky bank, které si mohou dovolit týmy právníků a daňových poradců. Pomáháme lidem, kteří pracují sami na sebe, pro své rodiny, děti, příbuzné, těm, kteří se snaží rozjet svůj podnik a přitom riskují své vlastní finance.

Věřím, že pokud chceme skutečně podpořit podnikatelskou aktivitu v České republice, tak se shodneme, že čeští podnikatelé nepotřebují nesystémové kroky dělané pouze na efekt, ale systematickou, dobře připravenou a odvážnou pomoc. Jak by řekl Tomáš Baťa, abychom prodávali deštníky ne když je krásné počasí, ale když prší.

To, co by živnostníkům doopravdy pomohlo, je snížení daňové povinnosti, aby mohli více investovat v současné době právě do důležitých nových technologií, výrobních postupů a celkově rozvíjeli své podnikání. Předložený zákon živnostníkům, kteří ho třeba v dobré víře využijí, přináší skrytě jen další administrativu a komplikace, například v podobě nedoplatků při ukončení podnikání nebo extrémní zátěže při jednorázovém doplacení. A to nemluvím o tom, že začínající OSVČ nejčastěji využívají paušální daň, na kterou se toto opatření vůbec nevztahuje.

Z hlediska státu je následně otázka, jaký bude vývoj příjmů od OSVČ a v případě nenaplnění podnikatelského plánu a nezaplacení nebo nedoplacení sociálního pojištění, jaký máme postup, když nebudou odvedeny zálohy až při řádném vyúčtování záloh? Vznik následného dluhu na sociálním pojištění je problém jak z hlediska vymáhání, tak z hlediska celého systému sociálního pojištění. A já se ptám, kde je ta vaše mantra - rozpočtová odpovědnost?

Hnutí ANO vždy podporovalo podnikání a osoby samostatně výdělečně činné. Nikdy nešlo cestou zvyšování daní, ale právě cestou opačnou. Zjednodušili a zpřehlednili jsme systém, zavedli paušální daň pro ty nejmenší, vytvořili pobídky a snažili se motivovat občany ke zvýšené ekonomické aktivitě. Ostatně makroekonomická data z období, kdy jsme byli ve vládě, to dokazují. Kolegyně, kolegové, děkuji za pozornost a podporu našeho pozměňovacího návrhu.

Lenka Knechtová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky